Paulo Díaz, de estar a punto de irse de River a figura ante Central: "Di vuelta la situación"

"Estaba ansioso por volver a jugar. Se habló mucho de la salida que iba a tener a fin de año. Pero bueno, estamos acá, di vuelta lo que era una salida. Me siento muy contento estando acá, bien físicamente y obviamente hoy un partido difícil y lo afronté de la mejor manera", expresó el defensor chileno.

Embed "LE DI VUELTA LA MANO AL TÉCNICO", confesó Paulo Díaz sobre su vuelta al once



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Khjysy19HO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

Díaz logró con éxito la difícil tarea de controlar a Alejo Véliz, el joven y gran delantero de Rosario Central, que es una gran amenaza en el área y más con socios como Ángel Di María. "Es uno de los mejores equipos del país. Tienen grandes jugadores. El año pasado fueron los que más puntos sumaron", destacó el defensor al Canalla en diálogo con TNT Sports.

Díaz sorprendió a Gallardo con su nivel en la pretemporada al punto de hacerle cambiar de opinión. "Se me dijo que tenía que salir y me dije a mi mismo que tenía que trabajar bien para dónde vaya o si me quedaba. Creo que lo hice de la mejor manera y le di vuelta la mano al técnico, a quién le dije que tenía ganas de seguir", comentó al respecto.

Gallardo se refirió a la situación de Paulo Diaz en River en conferencia de prensa: "No me sorprende por todo lo que vi en este inicio de año. El jugador de River tiene que tener cabeza para estar y bancársela cuando no juega preparándose para cuando pueda estar. La mentalidad del jugador de River es redoblar esfuerzos cuando no te toca estar y estar presente cuando el entrenador y el equipo te necesita y hoy estuvo presente".