Paulo Díaz, de estar a punto de irse de River a figura ante Central: "Di vuelta la situación"

El defensor chileno, que iba a no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en 2026, finalmente se quedó y fue titular y con un gran rendimiento en el empate con el Canalla en Rosario.
"Le torcí la mano a Marcelo Gallardo". Paulo Díaz, quien no iba a ser tenido en cuenta en River en 2026 y estaba a punto de irse del club, fue titular y con un gran rendimiento ante Rosario Central, en el empate sin goles en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha del Torneo Apertura.
"Estaba ansioso por volver a jugar. Se habló mucho de la salida que iba a tener a fin de año. Pero bueno, estamos acá, di vuelta lo que era una salida. Me siento muy contento estando acá, bien físicamente y obviamente hoy un partido difícil y lo afronté de la mejor manera", expresó el defensor chileno.
Díaz logró con éxito la difícil tarea de controlar a Alejo Véliz, el joven y gran delantero de Rosario Central, que es una gran amenaza en el área y más con socios como Ángel Di María. "Es uno de los mejores equipos del país. Tienen grandes jugadores. El año pasado fueron los que más puntos sumaron", destacó el defensor al Canalla en diálogo con TNT Sports.
Díaz sorprendió a Gallardo con su nivel en la pretemporada al punto de hacerle cambiar de opinión. "Se me dijo que tenía que salir y me dije a mi mismo que tenía que trabajar bien para dónde vaya o si me quedaba. Creo que lo hice de la mejor manera y le di vuelta la mano al técnico, a quién le dije que tenía ganas de seguir", comentó al respecto.
Gallardo se refirió a la situación de Paulo Diaz en River en conferencia de prensa: "No me sorprende por todo lo que vi en este inicio de año. El jugador de River tiene que tener cabeza para estar y bancársela cuando no juega preparándose para cuando pueda estar. La mentalidad del jugador de River es redoblar esfuerzos cuando no te toca estar y estar presente cuando el entrenador y el equipo te necesita y hoy estuvo presente".
