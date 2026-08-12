El picante gesto de Nahuel Losada a la hinchada de Talleres tras la goleada de Lanús: silbidos, burla y "me estaba acomodando el guante"

Más allá de la polémica, el arquero reconoció que este tipo de partidos tienen un significado especial por su historia. “Siempre es especial jugar contra Talleres, todos conocen mi pasado. Es un condimento extra”, reconoció.

“SE ME ESCAPÓ EL GUANTE”



️ Nahuel Losada sobre los gestos que le hizo a los hinchas de #Talleres. pic.twitter.com/SlVwDWlAR8 — 351 Deportes (@351Deportes) August 12, 2026

Y todavía hubo tiempo para una declaración que elevó la temperatura. “Me voy muy contento, una vez más no me pueden ganar. Vengo de racha positiva”, afirmó después de quedarse con el arco en cero y celebrar una goleada clave para el Granate.

El resultado, además, puede representar un envión para el conjunto del Sur. “Venimos de capa caída, ojalá este resultado sea el golpe anímico”, señaló el arquero, que valoró especialmente los tres puntos obtenidos en Córdoba. Así, la victoria de Lanús dejó a Losada en el centro de la escena: atajó para sostener el arco invicto, soportó los cuestionamientos desde las tribunas y luego protagonizó una serie de gestos y declaraciones que reavivaron su particular vínculo con Talleres.