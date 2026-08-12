El picante gesto de Nahuel Losada a la hinchada de Talleres tras la goleada de Lanús: silbidos, burla y "me estaba acomodando el guante"

El arquero fue apuntado por los hinchas durante el partido y quedó en el centro de la escena después del triunfo por su recordado pasado defendiendo el arco de Belgrano y un ademán que no pudo pasar desapercibido.
Nahuel Losada cerró una noche particular en el Mario Alberto Kempes. El arquero de Lanús fue una de las figuras del 3-0 sobre Talleres, aunque el resultado quedó acompañado por la tensión que generó su pasado en Belgrano y el cruce con los hinchas en las tribunas.
Los silbidos y los insultos aparecieron durante distintos momentos del encuentro. La reacción del público albiazul tuvo como trasfondo su identificación con el Pirata, mientras que el triunfo le permitió al guardameta festejar en un escenario donde ya había protagonizado otros duelos cargados de rivalidad.
La situación tomó otra dimensión después del pitazo final. Las cámaras registraron un gesto de Losada mientras caminaba hacia los vestuarios, con una sonrisa oreja a oreja ante los silbidos y abucheos, con el que provocó a la gente de la T. Sin embargo, ante los medios, el campeón de la Sudamericana 2025 ofreció una explicación diferente: “Lo del gesto capaz se interpretó así, se me desacomodó el guante y lo acomodé”, explicó.
El episodio tampoco quedó limitado a lo ocurrido dentro de la cancha. En sus redes sociales apareció una referencia a la “B”, en alusión a su anterior club, y la publicación volvió a despertar comentarios entre los hinchas. Consultado al respecto, respondió con ironía: “Después, tengo que corregir la ortografía, me dijeron que escribí mal. Vamos a ver si lo corregimos”.
Más allá de la polémica, el arquero reconoció que este tipo de partidos tienen un significado especial por su historia. “Siempre es especial jugar contra Talleres, todos conocen mi pasado. Es un condimento extra”, reconoció.
Y todavía hubo tiempo para una declaración que elevó la temperatura. “Me voy muy contento, una vez más no me pueden ganar. Vengo de racha positiva”, afirmó después de quedarse con el arco en cero y celebrar una goleada clave para el Granate.
El resultado, además, puede representar un envión para el conjunto del Sur. “Venimos de capa caída, ojalá este resultado sea el golpe anímico”, señaló el arquero, que valoró especialmente los tres puntos obtenidos en Córdoba. Así, la victoria de Lanús dejó a Losada en el centro de la escena: atajó para sostener el arco invicto, soportó los cuestionamientos desde las tribunas y luego protagonizó una serie de gestos y declaraciones que reavivaron su particular vínculo con Talleres.
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