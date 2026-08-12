Día de copas: Platense por Libertadores y Tigre por Sudamericana abren la serie de octavos

En el plano local, el Calamar viene de conseguir un triunfo importante: derrotó 1-0 a Independiente en Avellaneda en el debut de Martín Palermo como entrenador. El exdelantero asumió tras la salida de Walter Zunino y buscará ahora trasladar ese envión al plano internacional. Coquimbo Unido terminó primero de su grupo en la Libertadores. Los Piratas lideraron el Grupo B con 10 puntos, por encima de Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

Aún no se presentó un posible 11 de ninguno de los dos entrenadores.

Platense viene de ganarle a Independiente en Avellaneda. con gol de Guido Mainero.

Tigre vs. Montevideo City Torque

Tigre recibirá este miércoles a Montevideo City Torque desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro será arbitrado por el brasileño Ramón Abatti Abel, mientras que Rodolpho Toski, también de Brasil, estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN 2 y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Diego Dabove llega con confianza después de vencer 1-0 a River Plate por el Torneo Clausura. En la Sudamericana, el Matador accedió a los octavos de final tras eliminar a Nacional de Montevideo en los playoffs con un global de 4-2: ganó 3-0 en Uruguay y cayó 2-1 en la revancha disputada en Victoria. Montevideo City Torque llega después de realizar una muy buena fase de grupos. El conjunto uruguayo terminó primero e invicto en el Grupo F, con 13 puntos sobre 18 posibles, producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Probable 11 de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Matías Garay, Jalil Elías, Santiago López; Tiago Serrago, Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Probable 11 de Montevideo City Torque

Aún el entrenador no presento la posible formación que jugará el partido. DT: Marcelo Méndez.