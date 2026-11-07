Las lágrimas de Paredes después de consagrarse con Boca: "Volví para esto"

Ovacionado por los hinchas y levantado en andas por sus compañeros, el mediocampista destacó el esfuerzo del plantel y recordó que regresó al club con el sueño de volver a festejar un título. “Es uno de los momentos más importantes de mi carrera”, aseguró.
Leandro Paredes vivió una noche cargada de emociones en La Bombonera. El capitán de Boca no pudo contener las lágrimas después del triunfo agónico por 1-0 ante Defensa y Justicia, que le permitió al Xeneize quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual del fútbol argentino. Ovacionado por los hinchas y levantado en andas por sus compañeros, el mediocampista celebró su primer título desde su regreso al club.
“Ya no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo y sintiendo. Es un sueño para mí esto que estoy viviendo”, expresó Paredes, visiblemente emocionado, en declaraciones a ESPN desde el campo de juego.
El volante de 32 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, recordó una frase que recibió horas antes del encuentro. “Hoy mi psicóloga me mandó una frase que dice: ‘A veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño’”, contó.
La consagración tuvo un significado especial para Paredes, que llevaba 14 años sin festejar un título con Boca. Después de una extensa trayectoria en Europa, el futbolista regresó al club de sus amores con el objetivo de volver a ser protagonista y levantar un trofeo frente a su gente.
“No tengo palabras, volví para esto, soñé con volver y salir campeón con Boca, en esta cancha, con nuestra gente, con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis amigos”, manifestó.
El desenlace del partido también tuvo una particularidad. Paredes debió abandonar la cancha a los 31 minutos del segundo tiempo por molestias físicas y fue reemplazado por Enner Valencia, quien terminó convirtiendo el gol decisivo en tiempo agregado.
“Cuando estaba en el banco, confié en el equipo. Hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. No sé si llamarle suerte, porque insistimos, yo lo llamo constancia, trabajo. Merecíamos esto”, aseguró.
El capitán también destacó la unión del plantel y agradeció a quienes participaron del proceso, incluidos los futbolistas que dejaron el club durante el año y los cuerpos técnicos encabezados por Claudio Úbeda y Rodolfo Arruabarrena.
“Volvimos a ser campeones después de mucho tiempo y fue difícil. Antes me había tocado ganar en Boca, pero no había sido protagonista como este año”, reconoció.
Paredes también tuvo palabras de agradecimiento para Valencia, autor del tanto que desató el festejo. Según explicó, el delantero ecuatoriano representa el compromiso colectivo y la disposición de todos los jugadores para aportar desde el lugar que les toque ocupar.
“Trato, de mi lado, de dar lo mejor adentro y afuera de la cancha. Gracias a todos por este esfuerzo. Estoy feliz, nos tocó sufrir, aguantar muchas cosas”, sostuvo.
Finalmente, el mediocampista consideró que la consagración representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria, aunque dejó en claro que Boca todavía tiene objetivos por delante.
“A disfrutar hoy y mañana, y desde el lunes a pensar en lo que sigue, que tenemos más cosas importantes para pelear”, concluyó, antes de continuar los festejos junto a sus compañeros y los hinchas.
comentar