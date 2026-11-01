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Video: el tremendo cruce entre Acuña y Paredes en La Bombonera

El mediocampista del Xeneize y el lateral izquierdo del Millonario vieron la tarjeta amarilla sobre el final de un primer tiempo caliente en La Boca.

Leandro Paredes y Marcos Acuña, que fueron campeones del mundo juntos con la Selección Argentina en Qatar 2022, protagonizaron un tremendo cruce en el Superclásico. Los dos terminaron amonestados y el capitán de Boca le exigió la roja a Nicolás Ramírez al finalizar el primer tiempo.

La disputa se originó luego de que Paredes tirara lejos el balón cuando era falta a favor de River al término de la primera etapa y Acuña iba a buscar el mismo. El mediocampista de Boca acabó en el césped de la Bombonera y trató de "cagón" al lateral izquierdo.

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