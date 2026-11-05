Paredes palpitó la definición de la tabla anual: "La ilusión está intacta"

El capitán de Boca habló sobre la chance de sumar un nuevo título, elogió a sus competidores y compartió la ilusión con Nicolás Oroz e Ignacio Ovando, representantes de Argentinos y Central en la conferencia.
Leandro Paredes fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa que reunió a los representantes de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, los tres equipos que este sábado buscarán quedarse con el primer puesto de la tabla anual y el título de Campeón de Liga 2026.
El capitán del Xeneize transmitió la ilusión del plantel ante una oportunidad que considera especial, aunque pidió afrontar el partido con la misma seriedad de cualquier otra fecha. “Tenemos la oportunidad, dependemos de nosotros, pero tenemos que afrontar el partido como cualquier otro”, sostuvo. Y agregó: “La ilusión está intacta como el día que me tocó irme y el día que me tocó volver”.
El volante también destacó el valor de llegar a esta instancia y se refirió a la competencia que tendrá Boca frente a Defensa y Justicia. “Tenemos un gran rival enfrente, que viene a pelear por sus objetivos, pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible como veníamos haciendo”, señaló. Sobre la posibilidad de coronar su regreso al club con un título, Paredes reconoció que estar tan cerca genera entusiasmo, pero insistió en la necesidad de mantener la tranquilidad: "Estar a un paso genera ilusión, pero hay que tomarlo con tranquilidad y hacer lo mejor posible para coronar”.
Otro de los temas que abordó fue la conformación del plantel y la participación de los futbolistas más jóvenes. “Quedó demostrado y es algo muy bueno para nosotros. Tenemos muchos chicos jóvenes con experiencia que saben lo que es jugar con esta camiseta. Que el que marque el gol sea siempre diferente en Boca es muy bueno”, analizó. También tuvo palabras de reconocimiento para sus competidores: “Son dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Tienen entrenadores que los hacen jugar bien y tienen una idea muy clara”, afirmó sobre Argentinos y Central.
Por el lado del Bicho, Nicolás Oroz destacó la regularidad que permitió que los tres equipos llegaran con posibilidades a la última jornada. “La regularidad lleva a estos tres planteles a pelear por este título. Es muy valorable”, expresó. El mediocampista también resaltó el trabajo sostenido del equipo durante la temporada y la capacidad de levantarse después de un comienzo complicado. “Siento que estamos cerca y que puede ser la definitiva para coronar el trabajo con un título importante”, se ilusionó, antes de agradecer el acompañamiento de los hinchas.
Ignacio Ovando, representante de Rosario Central, puso el acento en el significado personal de disputar una definición de este nivel con la camiseta del club del que es hincha. “Siempre soñé con llegar a esta instancia con esta camiseta. Es un sueño poder vivirlo con Marco (Ruben) y Angelito (Di María)”, contó. También reconoció el impacto que tendrá la ausencia del Fideo, descartado por una molestia física: “Perdemos al líder y a nuestro referente, pero tenemos jugadores para sustituirlo muy bien”. Pese a la baja, se mostró ilusionado con la posibilidad de volver a celebrar un título con el Canalla, que tiene la posibilidad de ser bicampeón de la Anual.
Los tres coincidieron en destacar el nivel de los rivales y anticiparon una definición atractiva, con los partidos programados para el sábado a las 17.30: Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto. “Ojalá que el día sábado vean tres buenos partidos y el que salga campeón será el mejor”, sostuvo Paredes. Ovando coincidió en que los candidatos fueron los más regulares del año, mientras que Oroz anticipó una tarde especial para el fútbol argentino: “Una parcialidad va a estar contenta y otra no. Veremos quién se lleva el trofeo”.
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