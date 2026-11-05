Paredes palpitó la definición de la tabla anual: "La ilusión está intacta"

Paredez y Oroz en conferencia de prensa, junto a Ovando que se conectó vía online (Foto: prensa AFA).

Por el lado del Bicho, Nicolás Oroz destacó la regularidad que permitió que los tres equipos llegaran con posibilidades a la última jornada. “La regularidad lleva a estos tres planteles a pelear por este título. Es muy valorable”, expresó. El mediocampista también resaltó el trabajo sostenido del equipo durante la temporada y la capacidad de levantarse después de un comienzo complicado. “Siento que estamos cerca y que puede ser la definitiva para coronar el trabajo con un título importante”, se ilusionó, antes de agradecer el acompañamiento de los hinchas.

Ignacio Ovando, representante de Rosario Central, puso el acento en el significado personal de disputar una definición de este nivel con la camiseta del club del que es hincha. “Siempre soñé con llegar a esta instancia con esta camiseta. Es un sueño poder vivirlo con Marco (Ruben) y Angelito (Di María)”, contó. También reconoció el impacto que tendrá la ausencia del Fideo, descartado por una molestia física: “Perdemos al líder y a nuestro referente, pero tenemos jugadores para sustituirlo muy bien”. Pese a la baja, se mostró ilusionado con la posibilidad de volver a celebrar un título con el Canalla, que tiene la posibilidad de ser bicampeón de la Anual.

Los tres coincidieron en destacar el nivel de los rivales y anticiparon una definición atractiva, con los partidos programados para el sábado a las 17.30: Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto. “Ojalá que el día sábado vean tres buenos partidos y el que salga campeón será el mejor”, sostuvo Paredes. Ovando coincidió en que los candidatos fueron los más regulares del año, mientras que Oroz anticipó una tarde especial para el fútbol argentino: “Una parcialidad va a estar contenta y otra no. Veremos quién se lleva el trofeo”.