Nicolás Otamendi regaló el banderín de Boca que recibió de Paredes en el Superclásico

El defensor de River no quiso quedarse con el recuerdo que intercambió con el capitán de Boca y se lo obsequió a un fotógrafo que trabajaba en la Bombonera.
Nicolás Otamendi tuvo un gesto particular con el banderín de Boca que recibió de Leandro Paredes antes del Superclásico disputado en la Bombonera. Como parte del protocolo previo al encuentro, los capitanes intercambiaron los banderines de sus equipos, pero el defensor de River decidió no conservar el del Xeneize y se lo regaló a un fotógrafo que estaba trabajando en el estadio.
El protagonista del episodio fue Andrés Arouxet, quien reveló el inesperado obsequio del zaguero. Según contó, Otamendi le habría dicho: “Tomá, no lo quiero”. Más tarde, el fotógrafo compartió una imagen del banderín en sus redes sociales y agradeció el gesto: “Gracias Ota por el banderín, vos no lo quisiste, para mí es un gran recuerdo de otro clásico ganado”.
En diálogo con Olé, Arouxet explicó que inicialmente intentó encontrar a algún veedor o colaborador de Boca para entregarle el estandarte, pero no encontró a nadie y, después de recibir autorización para quedárselo, decidió llevárselo como recuerdo. De esa manera, el objeto que habitualmente queda en poder de los clubes terminó en manos de uno de los trabajadores de prensa que cubrían el partido.
El fotógrafo también contó que ya había coincidido con Otamendi durante distintos encuentros de la Selección Argentina y destacó su buena predisposición. “Laburé con Otamendi en varios partidos de la Selección. Es un tipazo, creo que es parte del folclore. ¿Qué va a hacer un hincha de River guardándose algo de Boca?”, cerró sobre la acción del jugador.
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