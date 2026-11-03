Nicolás Otamendi regaló el banderín de Boca que recibió de Paredes en el Superclásico

El defensor de River no quiso quedarse con el recuerdo que intercambió con el capitán de Boca y se lo obsequió a un fotógrafo que trabajaba en la Bombonera.

Nicolás Otamendi tuvo un gesto particular con el banderín de Boca que recibió de Leandro Paredes antes del Superclásico disputado en la Bombonera. Como parte del protocolo previo al encuentro, los capitanes intercambiaron los banderines de sus equipos, pero el defensor de River decidió no conservar el del Xeneize y se lo regaló a un fotógrafo que estaba trabajando en el estadio.