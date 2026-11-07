El Halcón respondió con una buena acción de Juan Gutiérrez, quien superó a Lautaro Di Lollo y quedó frente a Álvaro Montero, pero el arquero colombiano achicó rápidamente y logró impedir la definición.

A los 29 minutos, Boca estuvo muy cerca de convertir. Villa recibió un pase largo, controló con categoría y envió un centro bajo para Miguel Merentiel, que definió de primera, aunque su remate salió apenas desviado.

Las oportunidades de Defensa

Defensa también tuvo oportunidades importantes para ponerse en ventaja. Héctor David Martínez ganó de cabeza tras un tiro libre y estrelló la pelota contra el travesaño. Poco después, el defensor volvió a imponerse en el área, pero su cabezazo pasó muy cerca del palo.

Sobre los 39 minutos llegó una de las jugadas más discutidas de la primera etapa. Milton Delgado habilitó a Merentiel con un pase profundo y el uruguayo eludió al arquero para convertir. Sin embargo, el árbitro anuló el tanto por posición adelantada, decisión que posteriormente fue confirmada por el VAR.

Boca se fue al descanso con el marcador igualado y la presión de conseguir los tres puntos, especialmente después de conocerse el gol de Rosario Central, resultado que momentáneamente dejaba al conjunto rosarino en lo más alto de la Tabla Anual.

En el complemento, el Xeneize salió decidido a buscar el triunfo y comenzó a dominar territorialmente. Di Lollo tuvo una oportunidad con un cabezazo que Borgogno rechazó con grandes reflejos, mientras que Villa probó desde afuera del área, aunque su remate terminó en las manos del arquero visitante.

Defensa y Justicia, por su parte, encontró espacios para salir de contragolpe. Leandro Fernández encabezó una corrida de casi 50 metros, pero no logró resolver correctamente y terminó rematando desviado.

El ingreso de los pibes

Con el correr de los minutos, Arruabarrena decidió renovar el ataque y mandó a la cancha a Leonel Flores y Tomás Aranda, quien regresó a la actividad después de 73 días de recuperación por una fractura de peroné.

El juvenil mostró personalidad y, a los 79 minutos, sacó un potente remate desde afuera del área que exigió otra gran intervención de Borgogno, convertido en una de las principales figuras del encuentro.

Los minutos finales encontraron a Boca volcado completamente al ataque, aunque con dificultades para superar el orden defensivo del Halcón. Los centros se multiplicaron y la ansiedad comenzó a sentirse en las tribunas, mientras el reloj se acercaba al final.

Hasta que, en el tercer minuto de descuento, llegó la jugada que cambió la historia. Un centro cayó dentro del área, Borgogno no consiguió controlar la pelota y Valencia aprovechó el rebote para sacar un remate que, después de un desvío, terminó en el fondo del arco.

El gol provocó una explosión de alegría en La Bombonera. Los jugadores corrieron a festejar con el delantero ecuatoriano, mientras los hinchas celebraban un triunfo que parecía escaparse.

De esta manera, Boca consiguió una victoria agónica que le permitió superar a Rosario Central y quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, después de una tarde cargada de tensión y emociones.

El equipo de Arruabarrena cerró así la fase regular con una alegría importante y la confianza renovada para afrontar los playoffs del Clausura, luego de una definición que quedará entre los momentos más recordados de su temporada.