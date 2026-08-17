Las Leonas vencieron por 3 a 2 a Alemania en el Mundial de hockey sobre césped

"No puedo explicar la felicidad que tengo en este momento. El equipo necesitaba esto, necesitaba ganar y sumar de a tres”, expresó Gorzelany tras el triunfazo. La oriunda de Villa Raffo felicitó a su rival por su actuación, pero aseguró que “hoy la Leona estuvo a flor de piel”.

Con este resultado, Argentina suma cuatro puntos en el Grupo B, al igual que Estados Unidos. Las europeas quedaron terceras con tres unidades y las escocesas, que perdieron sus dos partidos, marchan últimas. Vale la pena recordar que las dos primeras avanzarán a la segunda ronda de grupos. El siguiente compromiso de las Leonas será el próximo miércoles ante Escocia a las 6.00 de la mañana de nuestro país.

El resumen del partido