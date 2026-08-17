Las Leonas vencieron por 3 a 2 a Alemania en el Mundial de hockey sobre césped

Las dirigidas por Facundo Ferrara le ganaron a las europeas en un partidazo mundialista. Doblete de Agustina Gorzelany y tanto de Eugenia Trinchinetti para el triunfazo.
La Selección Argentina de hockey sobre césped venció por 3 a 2 a Alemania este lunes por la segunda fecha del Mundial 2026 que se celebra en Países Bajos y Bélgica. Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado marcaron los goles para Las Leonas, mientras que Lisa Nolte y Zonja Zimmerman convirtieron para las europeas.
Las Leonas comenzaron ganando desde temprano con un tanto de Trinchinetti al capturar un rebote tras un córner corto. Alemania respondió enseguida pero Cristina Cosentino se agigantó con un buen achique para frustrar el ataque y mantener la ventaja de Argentina en el marcador.
Después, tras un segundo y tercer cuarto parejos sin emociones, el último parcial fue no apto para cardíacos. Agustina Gorzelany aumentó la diferencia para Las Leonas de penal y las alemanas se repusieron y lograron igualar el encuentro en una increíble ráfaga gracias a las anotaciones de Lisa Nolte (51’) y de Zonja Zimmerman (53’).
Y, cuando parecía que todo terminaría en empate, Las Leonas sacaron a relucir la garra por la que llevan su apodo. Con un bombazo imparable en un córner corto, Gorzelany estampó el 3 a 2 definitivo y le dio una épica victoria a las vigentes subcampeonas del mundo, que venían de empatar con Estados Unidos en el debut.
"No puedo explicar la felicidad que tengo en este momento. El equipo necesitaba esto, necesitaba ganar y sumar de a tres”, expresó Gorzelany tras el triunfazo. La oriunda de Villa Raffo felicitó a su rival por su actuación, pero aseguró que “hoy la Leona estuvo a flor de piel”.
Con este resultado, Argentina suma cuatro puntos en el Grupo B, al igual que Estados Unidos. Las europeas quedaron terceras con tres unidades y las escocesas, que perdieron sus dos partidos, marchan últimas. Vale la pena recordar que las dos primeras avanzarán a la segunda ronda de grupos. El siguiente compromiso de las Leonas será el próximo miércoles ante Escocia a las 6.00 de la mañana de nuestro país.
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