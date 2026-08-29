Las Leonas van por la gloria ante Países Bajos: hora y TV de la final del Mundial

El seleccionado argentino, invicto en el torneo, buscará su tercer título mundial ante las neerlandesas, actuales campeonas y máximas ganadoras del certamen.
Las Leonas tendrán este sábado una cita con la historia cuando se enfrenten a Países Bajos desde las 11, por la gran final del Mundial de hockey femenino 2026. El encuentro se disputará en el estadio Wagener de Amstelveen y será transmitido por ESPN 2 y Disney+.
El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara llega a la definición con un rendimiento impecable y sin conocer la derrota. Después de superar a Australia por 1-0 en las semifinales, el conjunto argentino buscará cerrar el torneo con una nueva consagración y sumar la tercera estrella mundial a su palmarés.
Del otro lado estará Países Bajos, una verdadera potencia del hockey femenino y el seleccionado más ganador de la historia de los Mundiales, con nueve títulos. Las neerlandesas, además, son las vigentes campeonas del mundo y olímpicas, por lo que tendrán la ventaja de jugar la definición ante su público.
La final tendrá además un condimento especial para Las Leonas, que buscarán tomarse revancha de lo ocurrido hace cuatro años. En el Mundial de Terrassa 2022, ambos equipos se enfrentaron por el título y Países Bajos se impuso 3-1, en una definición que quedó marcada como una de las grandes cuentas pendientes del seleccionado argentino.
Para Las Leonas será su séptima final mundialista. Argentina conquistó el trofeo en Perth 2002, tras vencer a Países Bajos por penales, y volvió a festejar en Rosario 2010, justamente frente al mismo rival, al que derrotó 3-1. Además, disputó las finales de 1974, 1976, 1994 y 2022.
Ahora, el equipo argentino tendrá la posibilidad de escribir un nuevo capítulo dorado y alcanzar su tercer título mundial. Enfrente estará el poderoso conjunto neerlandés, en una final que promete ser de alto voltaje entre dos de las grandes potencias del hockey femenino.
comentar