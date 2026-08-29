Las Leonas van por la gloria ante Países Bajos: hora y TV de la final del Mundial

Para Las Leonas será su séptima final mundialista. Argentina conquistó el trofeo en Perth 2002, tras vencer a Países Bajos por penales, y volvió a festejar en Rosario 2010, justamente frente al mismo rival, al que derrotó 3-1. Además, disputó las finales de 1974, 1976, 1994 y 2022.

Ahora, el equipo argentino tendrá la posibilidad de escribir un nuevo capítulo dorado y alcanzar su tercer título mundial. Enfrente estará el poderoso conjunto neerlandés, en una final que promete ser de alto voltaje entre dos de las grandes potencias del hockey femenino.