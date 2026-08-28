Boca volvió a La Bombonera con un triunfo agónico ante Lanús

Lanús volvió a acercarse poco después. Aquino recibió, dejó a su marcador en el camino y sacó un potente derechazo que pasó muy cerca del palo. Boca, sin embargo, logró reaccionar y empezó a equilibrar el desarrollo.

La primera para Boca

La primera aproximación del local nació de un error defensivo de Marcich. Flores aprovechó un control largo, avanzó hacia el área y probó con un zurdazo que fue desviado por la defensa. Poco después, el Xeneize construyó su mejor jugada colectiva: Velasco inició la acción por el centro y abrió para Blanco, quien llegó hasta el fondo y envió un centro atrás. El propio Velasco conectó de primera y la pelota pasó a centímetros del palo.

Sobre el cierre de la etapa inicial, el volante volvió a ser protagonista con un tiro libre desde unos 30 metros que también pasó muy cerca del arco defendido por Losada. Lanús tuvo una última oportunidad antes del descanso, pero Watson terminó una buena combinación con un derechazo que sacudió la red por afuera.

Empezó mejor Lanús

El complemento comenzó con otra llegada del Granate. Aquino volvió a generar peligro y, desde el piso, asistió a Peña Biafore, cuyo remate débil de zurda fue controlado por Montero.

Ante ese escenario, el entrenador de Boca decidió mover el equipo y realizó tres cambios: ingresaron Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia en lugar de Rey Domenech, Velasco y Merentiel.

Los movimientos modificaron el partido. Boca ganó presencia ofensiva y rápidamente tuvo una ocasión clara. Herrera salió jugando desde el fondo y encontró a Blanco, quien envió un centro atrás para Villa. El colombiano remató con dirección, pero Losada respondió con una gran atajada y mandó la pelota al córner.

El tramo final tuvo suspenso. Lanús tuvo una oportunidad inmejorable para quedarse con los tres puntos, pero Montero apareció con una atajada decisiva para sostener el cero y mantener con vida al Xeneize.

Y cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe definitivo. En la última jugada del partido, Boca armó una buena acción ofensiva y Tomás Belmonte apareció para definir y marcar el 1-0.

La Bombonera explotó. En su regreso al estadio, Boca consiguió una victoria agónica que le permitió quedarse con tres puntos clave y cerrar una noche que parecía destinada a terminar sin goles.