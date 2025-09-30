Con un doblete de Lautaro Martínez, Inter goleó 3 a 0 a Slava Praga por la Champions League

La fortaleza de Praga, con cinco defensores, se rompió a los 29 minutos del primer tiempo con un gol de Lautaro Martínez, quien con convencimiento propio forzó el error del arquero Jindrich Stanek y la mandó a guardar. De ahí en más, todo fue más fácil para el conjunto italiano.

El Toro, que no había tenido mucha intervención, se enchufó tras anotar en el partido y empezó a asociarse más al juego. Poco después del gol del argentino, Francesco Acerbi condujo desde mitad de cancha y habilitó al francés Marcus Thuram, que desbordó y tiró un buscapié que fue rematado por Denzel Dumfries para el 2-0 en el marcador.

En el complemento, estando 0-2 abajo, el Slavia Praga debió salir más al ataque y lógicamente empezó a quedar mal parado. Lautaro tuvo un mano a mano ni bien comenzado el segundo tiempo, pero el remate fue débil y a las manos de Stanek. En la vorágine de ir a buscar el descuento, aún teniendo más de media hora de partido por jugar, el conjunto rojiblanco la perdió en mitad de cancha y cedió ante un contragolpe letal del Inter.

Nuevamente, Thuram desbordó por la izquierda y tiró un taco dirigido a Alessandro Bastoni, que habilitó a Lautaro Martínez, quien selló el 3-0 definitivo y marcó su doblete personal. En esta jornada, el Toro se convirtió en el primer jugador en la historia del Inter en anotar en siete ediciones diferentes de Champions.

El argentino salió a los 21' del complemento y el resultado no se volvió a mover. El equipo de Cristian Chivu mantuvo así su puntaje perfecto, quedando tercero en la clasificación. El próximo compromiso lo tendrá el 21/10, en Bélgica, frente al Unión Saint-Gilloise por la tercera fecha.