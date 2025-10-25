Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de México

Colapinto finalizó vigésimo en la tanda clasificatoria disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en una sesión donde varios pilotos tuvieron problemas con el agarre y las condiciones del asfalto. “Hoy fue muy difícil, con un auto muy desconectado. No tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, explicó el piloto tras la eliminación.

El argentino reconoció además un error durante su vuelta rápida que selló su suerte en la Q1. “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16 o 17 podría haber quedado”, detalló Colapinto, visiblemente frustrado.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también quedó afuera en la primera tanda y saldrá décimo octavo, lo que deja a Alpine con ambos autos eliminados tempranamente y con pocas chances de sumar puntos en la carrera.

Lando Norris largará primero en el Gran Premio de México

La clasificación fue dominada por Lando Norris, que con su McLaren se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:15.586, logrando así su decimocuarta pole en la Fórmula 1 y la quinta de la temporada. Detrás del británico se ubicaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton, con los Ferrari completando el podio de la sesión. George Russell largará en la cuarta posición y Max Verstappen en la quinta.

El español Carlos Sainz, que había terminado séptimo, fue penalizado con cinco posiciones y partirá duodécimo, mientras que el australiano Oscar Piastri, líder del campeonato con 346 puntos, saldrá séptimo gracias a esa sanción.

Para Colapinto, la jornada dejó más preguntas que respuestas. El joven bonaerense señaló que el circuito de México “no le cae bien ni a él ni al auto”, y que la falta de estabilidad del monoplaza hizo imposible aspirar a más. “Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale. Es un auto muy duro, que con cualquier bache pierde todo el agarre. No fue una buena clasificación”, reconoció.

El domingo, el argentino intentará revertir el mal resultado desde el fondo del pelotón. “Vamos a ver qué pasa, pero es un fin de semana que no nos está cayendo bien”, admitió con resignación, aunque sin perder el optimismo de cara a la carrera.

La escudería Alpine tendrá trabajo por delante para ajustar el rendimiento de ambos autos antes de la largada. En un circuito exigente como el de Ciudad de México, donde la altitud complica la refrigeración y la carga aerodinámica, el desafío será mantener la estabilidad y aprovechar cualquier incidente o ingreso del safety car para avanzar posiciones.

Mientras tanto, Norris buscará consolidar su momento en lo más alto, y Colapinto, desde el fondo, volverá a apelar a la paciencia y la estrategia para intentar cerrar un fin de semana adverso con una remontada.