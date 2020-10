Lomachenko -Teófimo López, los temerarios

Hay suficiencia quizás algo de soberbia, o un indudable aire de superioridad inocultable también de una de las partes -como mínimo- (Lomachenko).

El ucraniano Vasyl Lomachenko –radicado en USA- es para muchos en la actualidad, el verdadero Nº 1 libra por libra del mundo -por encima del Canelo Álvarez-, con sus 32 años a cuestas y su corta carrera rentada de 14-1-0, 10 KO, producto de su extensa carrera amateur que incluyó casi 400 peleas (397) de las que perdió una sola, donde fue doble campeón olímpico. “Hi tech” (alta tecnología), lo apodan.

Teófimo “El Brooklyn” López es un yanqui de sangre hondureña que apenas tiene 22 años, pero a diferencia de Lomachenko es un ligero natural, con un récord invicto de 15-0-0, 12 KO y fuerte pegada.

Ambos se medirán este sábado en La Burbuja del MGM Grand de Las Vegas, televisado en vivo por Combate Space para nuestro país a partir de las 23:30.

Lomachenko, favorito en las apuestas por 4 a 1 -por ahora-, ostenta ya 3 coronas mundiales en diferentes categorías (pluma, superpluma y ligero).

En su segunda pelea nomás ya fue por el título ecuménico, donde obtuvo su única derrota: una decisión controversial ante el mexicano Orlando Salido que para muchos fue injusta, porque no había perdido. Pero en la tercera presentación se salió con la suya, se consagró monarca pluma OMB y a partir de allí fueron todas por campeonato mundial, y todas victorias.

Sin dudas será la pelea del año y mucho estará en juego en el boxeo mundial después de esto, e incluso para el boxeo argentino, ya que el bonaerense Gustavo Lemos, campeón mundial juvenil ligero FIB enfrentaría el próximo año a quien se quede con la corona, salvo que su poseedor la deje vacante para seguir otro camino, porque no le interese un choque contra el argentino, a quien los movimientos del ránking lo dejarían como retador obligatorio al cetro FIB.

En un especial que Space lanzará este jueves a las 22:00 como adelanto del match para ir entrando en clima, al que DIARIO POPULAR tuvo acceso, el promotor del combate, el legendario Bob Arum (presidente de la Top Rank), sostuvo: “Lomachenko es el boxeador más inteligente que yo haya visto en mi vida, y el más técnico boxísticamente desde Muhammad Alí para acá”.

Y no conforme con su contundente afirmación, agregó: “Y diría que es el mejor amateur de todos los tiempos, ya que hizo 400 peleas y apenas perdió 1, lo cual habla por sí solo. Su padre lo entrena y tiene un vínculo especial con él, muy fuerte, y Vasyl hace todo lo que él le dice a la perfección”.

La lucha parece que será además entre hijos y padres, porque a Teófimo también lo entrena su progenitor, que es quien más odio demuestra, por un entredicho que se originó hace un par de años a raíz de un saludo no retribuido: “Lo fui a saludar para felicitarlo, le quise hablar y siguió de largo. Entonces me volví y le dije: ‘¿sabes qué? No eres nada. Mi hijo el próximo año te quitará la cabeza’. La pelea no tendrá más que 5 rounds así que prepárense, porque noquearemos a Lomachenko y verán que le están dando más valor que el que tiene”.

Al padre de Teófimo lo apodan “Nostradamus”, porque –según él- todo lo que pronostica se cumple. Hace 2 años pronosticó que su hijo iba a pelear con Lomachenko y le iba a ganar por KO a lo sumo en 5 rounds o menos, y que incluso el ucraniano se podía ir en el 1º.

En el team del ucraniano sonríen cuando escuchan estas amenazas, y el mismo “Loma” lo hace, sorprendidos de la desfachatez de su rival y mostrando una admiración irónica: “No cualquiera se atreve a hablar así de Vasyl, y por algo lo hace, hay que tener cuidado”, reflexiona uno de sus entrenadores, con una preocupación poco creíble.

Las apuestas están 4 a 1 en favor del europeo, y la sensación térmica de la gente en las encuestas previas marca una tendencia del 60 al 40 % también para Lomachenko. La percepción unánime es que será un gran combate, que habrá candela, y que por propuesta es el mejor del año. Tal vez coincida con lo que ambos produzcan sobre el ring.