Estudiantes, por su parte, recibe a Flamengo el 15 de octubre a las 21:30. El segundo partido será el 22 de octubre en el Maracaná. La final de la Libertadores se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Como es habitual, cada partido tendrá su propia previa, con antecedentes y estadísticas. Antes de los encuentros, también vale la pena revisar las opiniones de Betano, una buena referencia para conocer muchos datos antes de los encuentros e intentar anticipar los resultados.

Pero las copas no serán lo único importante durante octubre. También está el Torneo Clausura, donde varios equipos todavía pelean por un lugar en los playoffs.

El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva

El segundo torneo del año de la Liga Profesional comenzó el 22 de julio y después de 16 fechas, los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

Al cierre de la décima fecha, Instituto y Argentinos Juniors encabezan sus respectivas zonas con 22 y 18 puntos. Pero la pelea todavía se mantiene abierta, ya que quedan 6 fechas por disputarse.

Los octavos de final están programados para el 21 y 22 de noviembre, los cuartos para el 28 y 29 de noviembre y las semifinales para el 5 y 6 de diciembre. Mientras que la final se jugará el 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Instancias finales de la Copa Argentina

La Copa Argentina será otra de las citas para tener en cuenta durante el último trimestre. Por ahora, Banfield y Atlético Tucumán ya están entre los cuatro mejores. Los otros dos semifinalistas saldrán de los cruces entre Racing y Boca, que jugarán el 27 de septiembre, y Platense y Estudiantes, que se enfrentarán el 1 de octubre.

Esto puede generar una agenda especialmente cargada para algunos equipos. Boca y Estudiantes, por ejemplo, además de buscar un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, tendrán por delante sus respectivas series internacionales en octubre.

La final está programada para el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía no se confirmó la sede ni el horario.

Trofeo de Campeones y SuperCopa Argentina

El 19 de diciembre, el campeón del Clausura se enfrentará con Belgrano, ganador del Apertura, por el Trofeo de Campeones 2026. El partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Además, el calendario contempla la Supercopa Argentina, con fecha y protagonistas todavía por definirse, ya que se juega entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina.

La Fórmula 1 con varias definiciones

Durante octubre y noviembre, la Fórmula 1 tendrá sus Grandes Premios de Estados Unidos, México y Brasil.

El Gran Premio de Brasil, previsto del 6 al 8 de noviembre, será uno de los eventos más cercanos para los fanáticos argentinos. La carrera de São Paulo será la vigésima fecha de un campeonato que tendrá 24 Grandes Premios en total.

Después llegarán Las Vegas y Qatar, antes del cierre en Abu Dhabi. El último Gran Premio de la temporada 2026 se disputará entre el 4 y el 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina.