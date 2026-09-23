Fórmula 1: Colapinto largará desde la 9° posición en el Gran Premio de Azerbaiyán

La clasificación también estuvo marcada por la estrategia de Alpine. El equipo puso a Colapinto en pista por delante de Pierre Gasly en la Q2, lo que permitió que el francés aprovechara la succión en la recta principal. Gasly consiguió finalmente el séptimo puesto, mientras que el argentino tuvo que buscar su tiempo sin esa ayuda.

En la definición, George Russell se quedó con la pole position con un tiempo de 1:42.526. El piloto de Mercedes fue escoltado por Charles Leclerc, segundo con Ferrari a 0.837 segundos, y Oscar Piastri, tercero con McLaren.

Gasly terminó séptimo con 1:44.047, mientras que Colapinto quedó a 0.916 segundos de su compañero de equipo. Entre ambos finalizaron Lewis Hamilton, Lando Norris, Isack Hadjar y Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz quedó noveno con Williams.

Una de las grandes sorpresas de la clasificación fue el 16° puesto de Kimi Antonelli, líder del campeonato. El piloto de Mercedes golpeó el muro en la primera curva durante la Q1 y dañó la suspensión delantera izquierda de su auto. Pudo quedar clasificado para la Q2 por el tiempo que había marcado antes del accidente, pero no pudo participar de esa tanda.

Tras la clasificación, Colapinto explicó las dificultades que tuvo durante la jornada y reconoció que la Q2 fue su mejor momento: “Fue muy difícil sin la succión. Perdí en la curva 15. Fui muy inconsistente todo el tiempo. La vuelta de Q2 fue muy buena. Busqué tomar más riesgos”.

¡SONRÍE FRANCO, SONRÍE ARGENTINA! Colapinto dio una espectacular vuelta SIN REMOLQUE y logró meterse en el TOP 10 para clasificar a la Q3. ¡Su reacción lo dice todo!



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Sobre la Q3, el argentino señaló: “No fue buena. Al auto lo sentí inconsistente. No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear. Mucho por trabajar mañana. Esperemos hacer una buena largada. Intentaremos ir para adelante”.

Ahora tendrá el desafío de avanzar desde la décima posición en una carrera que será especialmente exigente por las características del circuito callejero de Bakú.

Cómo fueron las prácticas libres de Colapinto en Bakú

El argentino tuvo un comienzo complicado y terminó 18° en la primera práctica, pero luego mejoró hasta el 11° puesto en la segunda, con un tiempo de 1:45.479. En la tercera tanda volvió a avanzar y fue 10° con 1:45.592, a 1.670 segundos de Max Verstappen, el más rápido.

Azerbaiyán, una pista con buenos recuerdos para Franco.

La evolución del Alpine le permitió llegar a la clasificación con posibilidades de pelear por la Q3 y finalmente ambos pilotos lo consiguieron: Gasly fue séptimo y Colapinto décimo. Además, Bakú tiene un significado especial para Franco, ya que allí consiguió en 2024 su primer punto en la Fórmula 1.

Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se corre el sábado y no el domingo

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre debido a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en homenaje a quienes murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Por este motivo, la Fórmula 1 modificó el cronograma habitual.

La carrera será la 15ª fecha de la temporada y tendrá una distancia de 51 vueltas en el circuito urbano de Bakú. Colapinto largará décimo, Gasly séptimo y Russell desde la pole position.

A qué hora y cómo ver el GP de Azerbaiyán

La competencia se disputará el sábado 26 de septiembre a las 8:00 de Argentina, en un fin de semana que tendrá la carrera el sábado y no el domingo.

La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports, mientras que en Sudamérica también podrá verse por Disney+. Además, la actividad estará disponible a través de F1TV.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8:00

Distancia: 51 vueltas

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / F1TV