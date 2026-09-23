Fórmula 1: Colapinto largará desde la 9° posición en el Gran Premio de Azerbaiyán

El argentino se metió en la Q3 por cuarta vez en la temporada y terminó en el décimo lugar. George Russell hizo la pole, mientras que Pierre Gasly clasificó séptimo con el otro Alpine.
Franco Colapinto largará desde la novena posición en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, luego de completar una clasificación en la que consiguió meterse nuevamente entre los diez mejores, aunque no pudo mejorar su posición en la última tanda. Terminó décimo, pero comenzará la carrera de este sábado en la novena posición por una penalidad a Carlos Sainz (Williams).
El piloto de Alpine avanzó a la Q3 después de una gran vuelta en el cierre de la Q2. Cuando quedaban pocos minutos, Colapinto estaba 12° y necesitaba mejorar para ingresar entre los diez primeros. Finalmente marcó 1:44.963 y saltó al décimo lugar, apenas 83 milésimas por delante de Oliver Bearman.
El argentino llegó así a la Q3 por cuarta vez en la temporada, pero no pudo aprovechar esa instancia para avanzar en la grilla. En su primer intento rápido bloqueó los neumáticos en una de las curvas y se fue largo, lo que provocó un desgaste adicional en las gomas.
Como ya no tenía tiempo suficiente para volver a boxes, cambiar los neumáticos y realizar otro intento con gomas nuevas, Colapinto debió completar su última vuelta con los mismos neumáticos. El desgaste y las vibraciones del auto condicionaron su rendimiento y terminó décimo.
La clasificación también estuvo marcada por la estrategia de Alpine. El equipo puso a Colapinto en pista por delante de Pierre Gasly en la Q2, lo que permitió que el francés aprovechara la succión en la recta principal. Gasly consiguió finalmente el séptimo puesto, mientras que el argentino tuvo que buscar su tiempo sin esa ayuda.
En la definición, George Russell se quedó con la pole position con un tiempo de 1:42.526. El piloto de Mercedes fue escoltado por Charles Leclerc, segundo con Ferrari a 0.837 segundos, y Oscar Piastri, tercero con McLaren.
Gasly terminó séptimo con 1:44.047, mientras que Colapinto quedó a 0.916 segundos de su compañero de equipo. Entre ambos finalizaron Lewis Hamilton, Lando Norris, Isack Hadjar y Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz quedó noveno con Williams.
Una de las grandes sorpresas de la clasificación fue el 16° puesto de Kimi Antonelli, líder del campeonato. El piloto de Mercedes golpeó el muro en la primera curva durante la Q1 y dañó la suspensión delantera izquierda de su auto. Pudo quedar clasificado para la Q2 por el tiempo que había marcado antes del accidente, pero no pudo participar de esa tanda.
Tras la clasificación, Colapinto explicó las dificultades que tuvo durante la jornada y reconoció que la Q2 fue su mejor momento: “Fue muy difícil sin la succión. Perdí en la curva 15. Fui muy inconsistente todo el tiempo. La vuelta de Q2 fue muy buena. Busqué tomar más riesgos”.
Sobre la Q3, el argentino señaló: “No fue buena. Al auto lo sentí inconsistente. No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear. Mucho por trabajar mañana. Esperemos hacer una buena largada. Intentaremos ir para adelante”.
Ahora tendrá el desafío de avanzar desde la décima posición en una carrera que será especialmente exigente por las características del circuito callejero de Bakú.
El argentino tuvo un comienzo complicado y terminó 18° en la primera práctica, pero luego mejoró hasta el 11° puesto en la segunda, con un tiempo de 1:45.479. En la tercera tanda volvió a avanzar y fue 10° con 1:45.592, a 1.670 segundos de Max Verstappen, el más rápido.
La evolución del Alpine le permitió llegar a la clasificación con posibilidades de pelear por la Q3 y finalmente ambos pilotos lo consiguieron: Gasly fue séptimo y Colapinto décimo. Además, Bakú tiene un significado especial para Franco, ya que allí consiguió en 2024 su primer punto en la Fórmula 1.
El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre debido a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en homenaje a quienes murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Por este motivo, la Fórmula 1 modificó el cronograma habitual.
La carrera será la 15ª fecha de la temporada y tendrá una distancia de 51 vueltas en el circuito urbano de Bakú. Colapinto largará décimo, Gasly séptimo y Russell desde la pole position.
La competencia se disputará el sábado 26 de septiembre a las 8:00 de Argentina, en un fin de semana que tendrá la carrera el sábado y no el domingo.
La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports, mientras que en Sudamérica también podrá verse por Disney+. Además, la actividad estará disponible a través de F1TV.
Sábado 26 de septiembre
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / F1TV
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