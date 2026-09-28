Arruabarrena fue operado por dos hernias y no se perdió ningún entrenamiento antes del Boca-Racing

Durante el partido, además, dejó en evidencia que la operación no le había quitado intensidad. Tras la remontada, saltó y gritó los goles con la efusividad que lo caracteriza, especialmente cuando Boca consiguió dar vuelta el marcador.

El esfuerzo tuvo recompensa para el entrenador, que estiró su invicto a 15 partidos y vio cómo su equipo avanzaba a las semifinales de la Copa Argentina después de imponerse ante Racing.

Boca se quedó con un partidazo en Rosario.

Es probable que la actitud del técnico durante la semana no haya dejado demasiado conformes a los médicos. Pero, después de lo ocurrido en Rosario, Boca continúa con vida en los tres frentes y Arruabarrena completó una semana tan particular como intensa.