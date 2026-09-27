Messi marcó un golazo de tiro libre y quedó cerca de un récord histórico del fútbol

De esta manera, el histórico capitán de la Selección Argentina, que se despedirá el 6 de octubre, se afianzó en la segunda posición de la tabla histórica de especialistas en lanzamientos de falta directa y acortó la distancia que lo separa del exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca, quien ostenta el récord absoluto con 78 goles de tiro libre convertidos a lo largo de su carrera con camisetas como la de Flamengo, Corinthians y Santos.