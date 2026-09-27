Messi marcó un golazo de tiro libre y quedó cerca de un récord histórico del fútbol

En la derrota agónica de Inter Miami con Columbus Crew por la MLS, Leo anotó de falta con una increíble comba y quedó a dos de igualar la marca del brasilero Marcelinho Carioca.
En la derrota agónica por 2 a 1 de Inter Miami con Columbus Crew en la Major League Soccer, Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre y se acercó al récord de Marcelinho Carioca como máximo anotador de faltas de todos los tiempos.
El astro rosarino ejecutó un tiro libre desde el costado derecho que superó la barrera y se colocó con una increíble comba junto al segundo poste, lo que significó la conquista número 76 de tiro libre en la trayectoria profesional del futbolista argentino entre clubes y selección nacional.
De esta manera, el histórico capitán de la Selección Argentina, que se despedirá el 6 de octubre, se afianzó en la segunda posición de la tabla histórica de especialistas en lanzamientos de falta directa y acortó la distancia que lo separa del exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca, quien ostenta el récord absoluto con 78 goles de tiro libre convertidos a lo largo de su carrera con camisetas como la de Flamengo, Corinthians y Santos.
Leo ya dejó atrás a grandes especialistas en el rubro. Jair Rosa Pinto, quien acumuló 74 conquistas, Roberto Dinamite, con 73 goles, y Juninho Pernambucano, quien cerró su carrera con 72 ejecuciones convertidas. En esa misma lista figuran también Marcos Assunção con 68 tantos, Sinisa Mihajlovic con 67 y Jorge Aravena con 65 goles de tiro libre.
Por otro lado, Messi llegó a 931 goles oficiales. Esta cifra sostiene la disputa estadística por alcanzar los 1.000 goles en partidos oficiales, un hito sin precedentes que ningún futbolista ha logrado registrar en la historia de la disciplina a nivel profesional. En la tabla general de goleadores de todos los tiempos, el portugués Cristiano Ronaldo se mantiene en el primer lugar global con 979 goles oficiales.
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