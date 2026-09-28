Racing y Juan Pablo Vojvoda separan sus caminos: cómo sigue el equipo

Juan Pablo Vojvoda, director técnico de Racing.

13 partidos, 7 derrotas

Durante su estadía, Vojvoda dirigió 13 partidos, con tres victorias, dos empates y siete derrotas. En el campeonato local, Racing marcha penúltimo en la Zona B y ocupa el puesto 23 de la tabla anual, una situación que complica sus posibilidades de acceder a las copas internacionales.

Mientras se define al sucesor, Sebastián Romero y Luciano Aued asumirían de manera interina. Ambos están al frente de la Reserva, vigente campeona, y ya habían quedado a cargo del plantel profesional en el último encuentro del semestre pasado, luego de la salida de Gustavo Costas.

El plan contempla que el interinato pueda extenderse hasta fin de año, mientras la dirigencia analiza distintas alternativas para ocupar el cargo de manera definitiva. La reunión de este lunes será clave para oficializar la salida y comenzar a delinear la próxima etapa.