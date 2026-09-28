Racing y Juan Pablo Vojvoda separan sus caminos: cómo sigue el equipo

La dirigencia de la Academia mantendrá un encuentro con el entrenador tras el golpe sufrido ante Boca. El interinato quedaría en manos del cuerpo técnico de Reserva.
La eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina dejó a Racing al borde de un cambio de entrenador. Juan Pablo Vojvoda todavía no presentó la renuncia, pero este lunes mantendrá una reunión con la dirigencia y todo apunta a que su ciclo llegará a su fin.
Después de la derrota en el Gigante de Arroyito, el técnico abandonó el estadio sin brindar declaraciones. Mientras su cuerpo técnico permaneció en Rosario por cuestiones familiares, el entrenador regresó a Buenos Aires para encontrarse con Diego Alberto Milito y Sebastián Saja, presidente y director deportivo, respectivamente.
La continuidad del DT ya había quedado en duda dos semanas atrás, tras la caída frente a Huracán en el Ducó. Aquel resultado había dejado al equipo en el último puesto entre los 30 participantes del Torneo Clausura, aunque entonces había manifestado su intención de continuar al frente del plantel.
El posterior triunfo contra Sarmiento significó un respiro para el conjunto de Avellaneda, pero la eliminación en la Copa Argentina terminó de cambiar el escenario. La competencia era uno de los principales objetivos del semestre y el traspié frente al Xeneize aceleró la definición sobre el futuro del entrenador.
Durante su estadía, Vojvoda dirigió 13 partidos, con tres victorias, dos empates y siete derrotas. En el campeonato local, Racing marcha penúltimo en la Zona B y ocupa el puesto 23 de la tabla anual, una situación que complica sus posibilidades de acceder a las copas internacionales.
Mientras se define al sucesor, Sebastián Romero y Luciano Aued asumirían de manera interina. Ambos están al frente de la Reserva, vigente campeona, y ya habían quedado a cargo del plantel profesional en el último encuentro del semestre pasado, luego de la salida de Gustavo Costas.
El plan contempla que el interinato pueda extenderse hasta fin de año, mientras la dirigencia analiza distintas alternativas para ocupar el cargo de manera definitiva. La reunión de este lunes será clave para oficializar la salida y comenzar a delinear la próxima etapa.
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