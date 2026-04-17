Los Pumas 7's arrancaron pisando firme en el mundial de Rugby en Hong Kong

Hong Kong

Así, el seleccionado nacional finalizó la jornada en lo más alto del Grupo A y ahora se prepara para un desafío exigente ante Sudáfrica 7’s, uno de los equipos más fuertes del circuito. El duelo se jugará este viernes a las 23:30 (hora argentina).

En contraste, Las Yaguaretes no lograron sumar triunfos en sus primeras presentaciones. En el estreno, perdieron 29-14 frente a Francia 7’s, en un partido que se resolvió en el tramo final.

Luego, cayeron ante Estados Unidos 7’s por 27-5, en un encuentro donde el rival marcó diferencias claras.

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El próximo compromiso de Las Yaguaretes será este viernes a las 22:30 frente a España, con la intención de revertir el inicio y mantenerse en carrera.