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Los Pumas 7's arrancaron pisando firme en el mundial de Rugby en Hong Kong

Comenzó el World Championship en Hong Kong y los Pumas Seven ganaron sus primeros partidos ante España y Uruguay.

Los Pumas 7’s comenzaron con el pie derecho su participación en el Seven de Hong Kong, en el marco del World Championship de Rugby Seven, al imponerse con autoridad frente a España 7’s y Uruguay 7’s.

En su debut, el conjunto argentino mostró un rendimiento destacado y superó 38-14 a España, con tries de Marcos Moneta y Pedro De Haro (ambos en dos oportunidades), además de Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta. También aportaron conversiones Vera Feld y Santiago Mare.

El encuentro se inclinó rápidamente a favor de Argentina, que dominó desde el arranque y se fue al descanso con una ventaja contundente de 26-0.

Más tarde, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora volvió a exhibir un alto nivel para vencer 40-19 a Uruguay. En ese partido, los tries fueron obra de Luciano González (por duplicado), De Haro, Mare, Gregorio Pérez Pardo y Moneta, con varias conversiones distribuidas entre los pateadores.

Hong Kong

Así, el seleccionado nacional finalizó la jornada en lo más alto del Grupo A y ahora se prepara para un desafío exigente ante Sudáfrica 7’s, uno de los equipos más fuertes del circuito. El duelo se jugará este viernes a las 23:30 (hora argentina).

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En contraste, Las Yaguaretes no lograron sumar triunfos en sus primeras presentaciones. En el estreno, perdieron 29-14 frente a Francia 7’s, en un partido que se resolvió en el tramo final.

Luego, cayeron ante Estados Unidos 7’s por 27-5, en un encuentro donde el rival marcó diferencias claras.

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El próximo compromiso de Las Yaguaretes será este viernes a las 22:30 frente a España, con la intención de revertir el inicio y mantenerse en carrera.

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