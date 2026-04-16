San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana

Tras la apertura del marcador, el local se volvió el único protagonista y consiguió el 2 a 0 a través de un remate de primera de Nicolás Tripichio y estuvo muy cerca de lograr algún tanto más. El Azulgrana creció muchísimo y el visitante sintió mucho el golpe de ver cómo se le esfumaba el punto que estaba consiguiendo con un sólido 0 a 0 cerrado.