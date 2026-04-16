San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana

El Ciclón se impuso al equipo ecuatoriano en el Nuevo Gasómetro con goles de Jhohan Romaña y Nicolás Tripichio y quedó como puntero de su grupo.
San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Jhohan Romaña y Nicolás Tripichio marcaron los goles del triunfo del Ciclón, que quedó como puntero de su grupo con este triunfo al equipo ecuatoriano.
San Lorenzo y Deportivo Cuenca protagonizaron un partido parejo en donde el 0 a 0 permaneció durante mucho tiempo debido a la falta de precisión en los remates al arco. Jhohan Romaña abrió el marcador a los 17 minutos del complemento con un buen cabezazo contra un palo después de un córner desde la derecha.
Tras la apertura del marcador, el local se volvió el único protagonista y consiguió el 2 a 0 a través de un remate de primera de Nicolás Tripichio y estuvo muy cerca de lograr algún tanto más. El Azulgrana creció muchísimo y el visitante sintió mucho el golpe de ver cómo se le esfumaba el punto que estaba consiguiendo con un sólido 0 a 0 cerrado.
Con este triunfo, San Lorenzo es líder del Grupo D con 4 puntos, dejando debajo suyo a Deportivo Cuenca (3), Deportivo Recoleta (2) y Santos (1). El Ciclón jugará con Vélez y Platense las últimas jornadas de la fase regular del Torneo Apertura y volverá a jugar por el certamen copero el martes 28 de abril cuando reciba al Santos de Neymar.
comentar