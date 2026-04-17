Hoy comienza la fecha 15 del Torneo Apertura: días, horarios y TV

Después de esta fecha, que tendrá partidos desde hoy hasta el lunes, quedarán dos más por jugar: la 16 y la 9 (que fue postergada por el paro de la AFA). Ya se empiezan a conocer los primeros equipos clasificados a los octavos de final.
A poco de que finalice la fase de grupos de este Torneo Apertura, comienza hoy viernes la decimoquinta fecha, y se empiezan a conocer los equipos que pasarán a la próxima ronda eliminatoria.
Hoy a la nochecita, se enfrentan dos equipos con realidades totalmente distintas, Unión y Newell's.
El tatengue recibe a la Lepra desde las 20:30, en el Estadio 15 de abril. El árbitro del encuentro será Fernando Espinoza y se podrá ver a través de ESPN y ESPN Premium.
Unión llega con un pie adentro de la clasificación a 8vos, se encuentra sexto en la Zona A, con 19 puntos. En cambio, Newell's Old Boys marcha penúltimo con apenas 10 unidades, aunque en las últimas fechas logró mostrar una leve mejoría en su rendimiento.
De todos modos, el gran atractivo del fin de semana será el Superclásico del fútbol argentino, donde River Plate recibirá a Boca Juniors, y ambos van con la intención de consolidarse en la parte alta de la tabla.
El conjunto de Núñez viene de imponerse 2-0 como visitante frente a Racing y se mantiene en la pelea por los primeros lugares. Boca, en tanto, arriba con una racha invicta de 12 partidos y tras haber goleado a Barcelona SC en la Copa Libertadores.
En cuanto a los otros tres grandes, que necesitan sumar de a tres para cerrar la fecha en zona de clasificación, Independiente será local ante Defensa y Justicia el sábado a las 19:30. Por su parte, Racing visitará a Aldosivi el domingo a las 13:30, mientras que San Lorenzo recibirá a Vélez Sarsfield el lunes a las 19:30.
Cabe destacar que los punteros de cada zona, Independiente Rivadavia y Vélez, tendrán compromisos exigentes frente a San Lorenzo y Banfield, respectivamente.
Aún queda la fecha 9 pendiente, que no se disputó por un paro en el futbol argentino, que se estima que se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo, una vez finalizada la fecha 16.
Viernes 17/4:
Sábado 18/4:
Domingo 19/4:
Lunes 20/4:
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