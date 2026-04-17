Hoy comienza la fecha 15 del Torneo Apertura: días, horarios y TV

De todos modos, el gran atractivo del fin de semana será el Superclásico del fútbol argentino, donde River Plate recibirá a Boca Juniors, y ambos van con la intención de consolidarse en la parte alta de la tabla.

boca river El primer superclásico se jugará en el Monumental.

El conjunto de Núñez viene de imponerse 2-0 como visitante frente a Racing y se mantiene en la pelea por los primeros lugares. Boca, en tanto, arriba con una racha invicta de 12 partidos y tras haber goleado a Barcelona SC en la Copa Libertadores.

En cuanto a los otros tres grandes, que necesitan sumar de a tres para cerrar la fecha en zona de clasificación, Independiente será local ante Defensa y Justicia el sábado a las 19:30. Por su parte, Racing visitará a Aldosivi el domingo a las 13:30, mientras que San Lorenzo recibirá a Vélez Sarsfield el lunes a las 19:30.

Cabe destacar que los punteros de cada zona, Independiente Rivadavia y Vélez, tendrán compromisos exigentes frente a San Lorenzo y Banfield, respectivamente.

Aún queda la fecha 9 pendiente, que no se disputó por un paro en el futbol argentino, que se estima que se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo, una vez finalizada la fecha 16.

Viernes 17/4:

Unión de Santa Fe - Newell's a las 20:30. TV: ESPN y ESPN Premium

Sábado 18/4:

Gimnasia y Esgrima (LP) - Estudiantes (RC) a las 15:00 . TV: ESPN Premium

. TV: ESPN Premium Instituto de Córdoba - Estudiantes (LP) a las 17:15 . TV: TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol)

. TV: TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol) Independiente - Defensa y Justicia a las 19:30 . TV: ESPN Premium

. TV: ESPN Premium Argentinos Juniors - Atlético Tucumán a las 21:45. TV: TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol)

Domingo 19/4:

Aldosivi de Mar del Plata - Racing a las 13:30 . TV: TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol)

. TV: TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol) River - Boca a las 17:00 . TV: ESPN Premium, TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol)

. TV: ESPN Premium, TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol) Rosario Central - Sarmiento a las 20:30 . TV: ESPN Premium

. TV: ESPN Premium Talleres de Córdoba - Deportivo Riestra a las 20:30. TV: TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol)

Lunes 20/4: