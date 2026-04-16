Lionel Scaloni es uno de los candidatos a dirigir el Real Madrid tras el Mundial

Tras el golpe con Bayern Múnich, el presidente Florentino Pérez bajó al vestuario para hablar con los futbolistas y el cuerpo técnico. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores el Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, soltó como una bomba.

Por eso, el club evalúa varios nombres para reemplazar a Arbeloa: Jürgen Klopp (director de fútbol en Red Bull y ex Liverpool), Mauricio Pochettino (seleccionador nacional de Estados Unidos), Didier Deschamps (a cargo del combinado de Francia), Scaloni (Argentina), José Mourinho (técnico del Benfica) y Zinedine Zidane (opción prácticamente descartada por su posible vínculo con la selección francesa tras el Mundial). Estos perfiles, de acuerdo con El Mundo, responden a la exigencia de experiencia y éxito internacional que busca la entidad.

Scaloni, que buscará el bicampeonato mundial con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de este año, finalizará su vínculo con la Albiceleste a fin de año. La Asociación del Fútbol Argentino ya advirtió que pretende renovarle hasta el Mundial de 2030 y ya hubo contactos con su representante.