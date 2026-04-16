Histórico: Platense logró su primer triunfo en la Copa Libertadores contra Peñarol

El Calamar se impuso 2 a 1 al Manya en Montevideo con goles de Guido Mainero y Franco Zapiola y quedó segundo en el Grupo E del certamen copero.
Histórico: Platense logró su primer triunfo en la Copa Libertadores después de derrotar 2 a 1 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha de grupos del certamen copero. El equipo dirigido por Walter Zunino golpeó en momentos claves y resistió en el cierre para quedarse con tres puntos fundamentales en Uruguay.
El conjunto argentino abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo a través de Guido Mainero, quien apareció por arriba para conectar de cabeza y vencer a Sebastián Britos. En el complemento, Peñarol reaccionó y alcanzó el empate a los 13' a través de Matías Arezo, que definió de frente al arco tras un pase al medio de Luis Angulo.
Platense reaccionó rápido y volvió a tomar ventaja gracias a un penal convertido por Franco Zapiola, que la cruzó de zurda a los 18 minutos, tras una mano de Eric Remedi dentro del área. A partir de ese momento, el desarrollo se volvió más friccionado y con dominio territorial del equipo uruguayo, que intentó llegar al empate con centros y remates desde media distancia pero se encontró con un Calamar bien replegado que sostuvo la diferencia con una defensa firme, en la que se destacaron Víctor Cuesta y Mateo Mendia, además de las intervenciones seguras del arquero Matías Borgogno.
El triunfo representa un hito para el Calamar, que suma sus primeros tres puntos en la competencia, además de quedar segundo en el grupo, por debajo de Corinthians que derrotó a Santa Fe y quedó primero con seis unidades. En la próxima jornada, Platense recibirá al conjunto colombiano en Vicente López, el miércoles 29 desde las 19.
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