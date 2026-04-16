Histórico: Platense logró su primer triunfo en la Copa Libertadores contra Peñarol

Platense reaccionó rápido y volvió a tomar ventaja gracias a un penal convertido por Franco Zapiola, que la cruzó de zurda a los 18 minutos, tras una mano de Eric Remedi dentro del área. A partir de ese momento, el desarrollo se volvió más friccionado y con dominio territorial del equipo uruguayo, que intentó llegar al empate con centros y remates desde media distancia pero se encontró con un Calamar bien replegado que sostuvo la diferencia con una defensa firme, en la que se destacaron Víctor Cuesta y Mateo Mendia, además de las intervenciones seguras del arquero Matías Borgogno.