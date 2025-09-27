Sudáfrica pasó por encima a Los Pumas en Durban

El partido comenzó con señales alentadoras para Los Pumas. Durante los primeros 20 minutos, Argentina mostró orden y disciplina, controló a los Springboks en las formaciones y aprovechó las infracciones rivales para sumar con el pie. Santiago Carreras estuvo certero en los envíos a los palos y la defensa argentina logró contener las primeras embestidas sudafricanas. Incluso, tras un error en la salida local, Santiago Chocobares apoyó un try insólito que encendió la ilusión albiceleste.

El trámite era parejo y, con un penal-try y la amonestación a Malcolm Marx, los de Contepomi llegaron a ilusionarse con irse al descanso arriba. Sin embargo, una desconcentración en la recepción de la salida le devolvió la ventaja a los Springboks, que cerraron el primer tiempo 25-23.

El complemento, en cambio, fue un monólogo verde y oro. La figura del encuentro, Sacha Feinberg-Mngomezulu, desplegó todo su talento: primero con una asistencia exquisita a Cheslin Kolbe y luego con un try personal que quebró definitivamente el encuentro. Con Los Pumas en inferioridad numérica y sin respuestas físicas, Sudáfrica impuso su poderío.

Argentina intentó reaccionar con una gran jugada de Juan Cruz Mallía que habilitó al ingresado Tomás Albornoz para apoyar, pero la ilusión duró poco. El local respondió con variantes frescas desde el banco y estiró diferencias con tries de Pieter-Steph du Toit (doblete), Morne van den Berg y Manie Libbok, para desatar la fiesta en un Kings Park colmado.

Los Pumas, además, sufrieron las bajas de Albornoz por una lesión muscular y de Gonzalo García, retirado en camilla tras un fuerte golpe. Con esas complicaciones y la presión sudafricana, la derrota se volvió inevitable.

El 67-30 final golpea fuerte, no solo por la magnitud de la diferencia, sino porque expuso las falencias estructurales de un equipo que mostró pasajes de buen juego, pero no logró sostener el ritmo frente a la intensidad del campeón del mundo.

Con esta caída, Los Pumas quedaron sin chances en el Rugby Championship, aunque todavía les resta el cierre en Londres, donde buscarán dejar otra imagen y recuperar confianza de cara al futuro inmediato.

Síntesis del partido Sudáfrica Los Pumas:

Sudáfrica: 1. Boan Venter, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit, 4. Eben Etzebeth, 5. Ruan Nortje, 6. Siya Kolisi, 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese, 9. Cobus Reinach, 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe, 15. Damian Willemse.

Ingresaron: ST: 5' Wilco Louw x T. du Toit, 7' RG Snyman x Etzebeth, 13' Jan-Hendrik Wessels x Venter, 16' Morne van den Berg y Andre Esterhuizen x Reinach y Kolbe, 21' Manie Libbok y Kwagga Smith x Willemse y Kolisi, 32' Marco van Staden x Wiese.

Entrenador: Rassie Erasmus

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14, Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Ingresaron: ST: 0' Pedro Rubiolo x Paulos, 4' Tomás Albornoz x Isgró, 6' Francisco Coria Marchetti y Guido Petti x Sclavi y Molina, 11' Boris Wenger x Vivas, 16' Juan Martín González x Matera, 24' Ignacio Ruiz y Simón Benítez Cruz x Montoya y S. Carreras, 35' Rodrigo Isgró x García (protocolo).

Entrenador: Felipe Contepomi.

Puntos en el primer tiempo: 4' penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD), 8' penal de Santiago Carreras (LP), 14' penal de Santiago Carreras (LP), 25' penal de Santiago Carreras (LP), 30' try de Malcolm Marx (SUD), 34' try de Santiago Chocobares convertido por Santiago Carreras (LP), 36' try de Sacha Feinberg-Mngomezulu conertido por el mismo (SUD), 40' try penal (LP), 44' try de Sacha Feinberg-Mngomezulu conertido por el mismo (SUD).

Resultado parcial: Sudáfrica 25-23 Los Pumas

Puntos en el segundo tiempo: 2' try de Cheslin Kolbe convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD), 10' try de Sacha Feinberg-Mngomezulu conertido por el mismo (SUD), 12' try de Tomás Albonoz convertido por Santiago Carreras (LP), 20' try de Morne van den Berg convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD), 25' try de Pieter-Steph du Toit convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD), 34' try de Manie Libbok convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD), 39' try de Pieter-Steph du Toit convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

Resultado final: Sudáfrica 67-30 Los Pumas

Amonestados: PT: 40' Malcolm Marx (SUD).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Estadio: Kings Park, Durban