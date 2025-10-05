Boca goleó 5 a 0 a Newell's y quedó puntero de su zona del Torneo Clausura

El Xeneize abrió el marcador a los seis minutos de juego con un gran centro de Juan Barinaga y cabezazo de Milton Giménez después de varios toques con paciencia ante la baja intensidad del visitante. Minutos después, Milton hizo un caño, cedió para Merentiel que sacó un tiro que fue atajado entre el arquero y el palo y estuvo atento Giménez para captar el rebote y convertir el 2-0 en La Boca.

Luego, a los 32 minutos de juego, Costa anotó el 3-0 en La Bombonera tomando otro rebote del 1, que le sacó un tiro muy cercano a Giménez. Y así se fueron al descanso, con un global muy abultado a favor del local, que dominó de principio a fin y se aprovechó de una floja defensa, que dejó muy solo al arquero Espínola.

En el complemento no cambió el desarrollo. Boca siguió con un gran juego, llegando con mucha gente al área rival y festejando. Brian Aguirre puso el 4-0 a los cuatro minutos del segundo tiempo después de intentar mandar un centro y que se desvíe y termine entrando el balón en el arco rival.

Por último, Lautaro Blanco sorprendió a Espínola con un sablazo al primer palo, cuando todos creían que mandaría un centro por abajo o por arriba para que alguien la empuje al arco. Fue 5-0 de Boca a Newell's, una fiesta total azul y oro en La Bombonera que no paró de gritar goles.

Con este triunfo, Boca quedó puntero de la Zona A del Torneo Clausura con 17 puntos, junto a Unión, Barracas y Estudiantes, en una zona híper pareja. Y sigue en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Newell's está noveno con 19 puntos y el ciclo del Ogro Fabbiani quedó en la cornisa.