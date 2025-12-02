Mundial 2026: en qué ciudades jugará Argentina y cuándo se conocerá el calendario completo

La Selección Argentina espera sus rivales de grupo siendo cabeza de serie en el Bombo 1. Mientras tanto, las últimas plazas aún están en juego. En Europa, tres equipos completarán la lista mediante los repechajes de la UEFA, mientras que las últimas dos vacantes globales se resolverán en el repechaje intercontinental, previsto para marzo.

Este mundial tendrá como particularidad que tendrá por primera vez a 48 selecciones compitiendo la copa del mundo, además de ser también la primera ocasión que la sede se la comparten 3 paises. Lo más cercano había sido en el año 2002 cuando Corea del Sur y Japón fueron sede conjunta de la competición.

Las 16 sedes del Mundial 2026: el detalle de cada ciudad

ESTADOS UNIDOS (11 sedes)

Estados Unidos será el país con mayor presencia, con once estadios. Ya había albergado en solitario el mundial de 1994 y viene de apadrinar el primer Mundial de Clubes de 48 selecciones.

Metlife_stadium_(Aerial_view)

Nueva York / Nueva Jersey – MetLife Stadium

Uno de los recintos más modernos del país, ubicado en East Rutherford, será sede de cinco partidos de fase de grupos, uno de 32avos, uno de octavos y de la final del torneo.

Los Ángeles – SoFi Stadium

Localizado en Inglewood, es el estadio más nuevo dentro de la lista y un ejemplo de la nueva generación de mega estructuras deportivas. Con más de 70 mil lugares, recibirá cinco partidos de grupos, dos de 32avos y un encuentro de cuartos. Ya fue sede de la final del Super Bowl 2022.

Miami – Hard Rock Stadium

Con su clima caribeño y su marcada impronta latina, Miami tendrá cuatro partidos de fase de grupos, uno de 32avos, uno de cuartos y el partido por el tercer puesto. Ubicado cerca del Atlántico, se destaca por su diseño abierto y su relevancia en otros eventos internacionales.

Dallas – AT&T Stadium

Uno de los estadios techados más grandes del mundo, con capacidad superior a 100 mil personas. Será sede de cinco partidos de grupos, dos de 32avos, uno de octavos y una semifinal.

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

Ubicado en el corazón de Georgia, la casa del Atlanta United recibirá cinco partidos de grupos, uno de 32avos, uno de octavos y una semifinal. Su diseño circular y su techo retráctil lo volvieron un estadio muy popular. Fue sede de varios partidos de la Copa América 2024.

Houston – NRG Stadium

Cinco partidos de grupos, uno de 32avos y otro de octavos se jugarán aquí. Su clima caluroso será un factor a considerar en pleno verano.

Seattle – Lumen Field

Famoso por ser el estadio más futbolero del pais, la casa de Seattle Sounders cuenta con una estructura en forma de herradura que permite vistas directas al skyline de la ciudad. Recibirá cuatro partidos de grupos, uno de 32avos y uno de octavos.

San Francisco / Bay Area – Levi’s Stadium

Con fuerte vinculación a la industria tecnológica de Silicon Valley, será sede de cinco partidos de fase de grupos y uno de 32avos. Es uno de los estadios más modernos de California y fue donde la selección debutó en la Copa América Centenario en 2016.

Boston – Gillette Stadium

Con amplia tradición deportiva, el estadio está en proceso de renovación para el Mundial. Tendrá cinco partidos de fase de grupos, uno de 32avos y uno de cuartos. Su historia incluye grandes eventos del deporte estadounidense, siendo la casa de los New England Patriots de la NFL.

Philadelphia – Lincoln Financial Field

Recibirá cinco partidos de grupos y un octavos de final. En 2003 realizó su inauguración con un amistoso entre Manchester United y Barcelona, donde Ronaldinho asistió a Kluivert en el primer gol del estadio.

Kansas City – Arrowhead Stadium

Conocido por romper récords de ruido en la NFL, recibe cuatro partidos de grupos, uno de 32avos y un duelo de cuartos de final. Su público es considerado uno de los más apasionados del país.

MÉXICO (3 sedes)

México volverá a ser protagonista en un Mundial como lo fue en 1970 y en 1986, con tres estadios de gran historia y modernidad.

Estadio_Azteca.tif

Ciudad de México – Estadio Azteca

El mítico estadio donde Diego deleitó al mundo. Tendrá tres partidos de grupos, uno de 32avos y otro de octavos. En este momento se encuentra en remodelación, tiene prevista su remodelación para el 28 de marzo de 2026.

Guadalajara – Estadio Akron

La casa de las Chivas será sede de cuatro partidos de fase de grupos. Su diseño esférico y su ubicación sobre terreno elevado lo convierten en uno de los escenarios más llamativos de la Copa.

Monterrey – Estadio BBVA

Moderno, con vista a la montaña y uno de los más lujosos de México. Recibirá tres encuentros de fase de grupos y uno de 32avos.

CANADÁ (2 sedes)

Canadá albergará dos recintos siendo la primera vez que será host de un mundial.

bmo-field-canada-2

Toronto – BMO Field

Será ampliado para cumplir con los requisitos de la FIFA. Tendrá cinco partidos de grupos y uno de 32avos. Con un ambiente similar a los estadios británicos, cuenta con tribunas empinadas y estilo Premier League.

Vancouver – BC Place

Estadio con techo retráctil y uno de los más tecnológicos del continente. Recibirá cinco partidos de grupos, uno de 32avos y uno de octavos. Fue sede del Mundial femenino 2015.

El repechaje: las últimas plazas que se definirán en marzo

El Mundial 2026 todavía no tiene a la totalidad de sus participantes. En marzo se resolverán los repechajes de Europa y también el repechaje intercontinental donde Bolivia busca volver a disputar el certamen desde su última vez en 1994.

En el caso de la UEFA, la definición reúne a las selecciones que terminaron segundas en sus grupos y a otras que acceden por su rendimiento en la Nations League. Es una instancia corta y decisiva: se organizan tres caminos independientes, cada uno con semifinal y final a partido único, y solo el ganador de cada llave obtiene un boleto al Mundial. Allí se mezclan selecciones con historia que quedaron al borde de la clasificación directa como el caso de Italia, y otras que buscarán dar la sorpresa como Kosovo que contra todo pronóstico llegó a esta instancia

El repechaje intercontinental también se disputará en marzo y pondrá en juego dos lugares adicionales. Participan seis selecciones provenientes de distintas confederaciones, ordenadas según su ranking: las de menor posición deben afrontar una ronda previa, mientras que las de mejor ubicación ingresan directamente en el tramo decisivo. Allí Bolivia enfrentará a Surinam y de ganar jugará por el pase al mundial frente a Iraq.