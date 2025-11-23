Los Pumas pelearon hasta el final pero no pudieron con Inglaterra en Twickenham

El comienzo del encuentro mostró a ambos seleccionados midiéndose con juego aéreo y envíos al cajón, sin demasiadas ventajas. Sin embargo, Inglaterra golpeó primero: George Ford abrió el marcador con un drop y, tras la salida, una sucesión de errores argentinos permitió la corrida de Max Ojomoh para apoyar el primer try de la tarde. El local, que buscaba su undécimo triunfo consecutivo en una temporada dominante, imponía condiciones en todas las formaciones.

Argentina respondió con actitud y territorialidad, pero sin eficacia. Ni los avances de Thomas Gallo, ni la intercepción de Simón Benítez Cruz, ni el penal ejecutado por Santiago Carreras pudieron traducirse en puntos. Inglaterra aprovechó la falta de puntería rival y amplió la diferencia con una jugada de gran precisión que dejó a Immanuel Feyi-Waboso apoyando el segundo try para el 17-0 parcial.

Embed - LOS PUMAS LEVANTARON SOBRE EL FINAL PERO CAYERON ANTE INGLATERRA POR 27-23 EN LONDRES | RESUMEN

Descuento de Los Pumas

Recién sobre el cierre del primer tiempo, tras una recuperación de Benítez Cruz, Tomás Albornoz descontó con un penal. Y en la última jugada, el local estuvo a punto de estirar nuevamente la ventaja, pero el TMO anuló la conquista de Luke Cowan-Dickie por pérdida de control de la pelota, lo que mantuvo vivas las esperanzas argentinas.

La segunda mitad mostró otra cara de Los Pumas. Con un scrum sólido y mayor agresividad en el contacto, Argentina dominó los primeros minutos y encontró su premio tras varias fases cortas con el try de Justo Piccardo. La presión alta derivó luego en otro penal de Albornoz para dejar el tanteador 17-13 y, poco después, un envío de Carreras achicó la brecha a un solo punto. El envión obligó a Inglaterra a recomponerse y ajustar su defensa.

AP25327627311017

El local respondió con oficio. Tras recuperar la pelota y avanzar con paciencia, Henry Slade apoyó un nuevo try que, junto con un penal de Ford, volvió a estirar la ventaja inglesa. Argentina siguió buscando y, aunque Joaquín Oviedo llegó a apoyar, la jugada fue anulada nuevamente por el TMO. En una acción previa, además, Juan Cruz Mallía debió dejar la cancha por un duro golpe producto de una infracción de Tom Curry que no fue sancionada con tarjeta amarilla.

En los minutos finales, el equipo de Felipe Contepomi fue por todo. Inglaterra se quedó con 14 hombres por la amarilla a Alex Coles y Los Pumas encontraron el camino al ingoal con el try de Rodrigo Isgró, convertido por Carreras, para volver a quedar a tiro de una jugada. Sin embargo, el seleccionado local manejó bien la última salida y despejó la pelota para asegurar el 27-23 definitivo.

Más allá de la derrota, la gira dejó señales alentadoras: dos triunfos fuera de casa, jóvenes que se consolidan y un equipo que mostró reacción, carácter y variantes ofensivas. El proceso continúa con buenas perspectivas para los próximos compromisos internacionales.

Síntesis del partido:

Inglaterra (27): 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Max Ojomoh, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward.

Cambios: ST. 10’ Will Stuart, Fin Baxter, Tom Curry y Henry Pollock por Asher Opoku-Fordjour, Ellis Genge, Sam Underhill y Guy Pepper.; 19’ Alex Mitchell por Ben Spencer, 31’ Charlie Ewels y Theo Dan por Maro Itoje y Luke Cowan-Dickie.

Entrenador: Steve Borthwick.

Los Pumas (24): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Cambios: ST. 4’ Pablo Matera, Joaquín Oviedo y Tomás Rapetti por Marcos Kremer, Santiago Grondona y Pedro Delgado; 10’ Agustín Moyano y Santiago Carreras por Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz, 19’ Boris Wenger y Franco Molina por Thomas Gallo y Guido Petti, 27’ Ignacio Ruiz por Julián Montoya.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Puntos en el primer tiempo: 8’ Drop de George Ford (ING), 9’ Try de Max Ojomoh convertido por Ford (ING), 25’ Try de Immanuel Feyi-Waboso convertido por Ford (ING), 35’ Penal de Tomás Albornoz (LP).

Resultado parcial: Inglaterra 17 - 3 Los Pumas.

Puntos en el segundo tiempo: 4’ Try de Justo Piccardo convertido por Tomás Albornoz (LP), 10’ Penal de Tomás Albornoz (LP), 19’ Penal de Santiago Carreras (LP), 27’ Try de Henry Slade convertido por Ford (ING), 30’ Penal de George Ford (ING), 40’ Try de Rodrigo Isgró convertido por Carreras (LP).

Resultado final: Inglaterra 27 - 24 Los Pumas.

Amonestados: ST. 39' Alex Coles (ING).

Cuerpo arbitral: Pierre Brousset (FRA) como principal. Nika Amashukeli (GEO) y Sam Grove-White (ESC) como asistentes, y Eric Gauzins (FRA) y Matteo Liperini (ITA), en el TMO.

Estadio: Allianz Stadium Twickenham.