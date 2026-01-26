Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo

vietto casla Luciano Vietto llega a San Lorenzo para darle un salto de calidad al ataque.

Vietto firmará un acuerdo basado en objetivos y en las próximas horas se realizará la revisión médica. El atacante viene de un rendimiento irregular en la Academia, que estuvo marcado por lesiones y diferencias con su exentrenador Gustavo Costas. En el último año disputó 39 partidos y marcó 8 goles.

El ex Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid, llega como un salto de calidad a San Lorenzo y a un costo cero, un punto clave teniendo en cuenta el contexto del Cuervo, que viene de levantar 14 inhibiciones en FIFA.

Si no surgen imprevistos en la revisión médica, Luciano Vietto se pondrá la camiseta azulgrana y será una nueva alternativa para el ataque del equipo de Damián Ayude.