Avanza la recuperación de Germán Pezzella en River

Aunque la vuelta a la competencia aún no tiene fecha cercana, la evolución del defensor resulta positiva para la etapa posquirúrgica que atraviesa. Incluso antes del parate de fin de año ya había iniciado tareas de baja intensidad y, desde el comienzo de la pretemporada en el River Camp, continúa con un esquema de trabajos graduales que combina progresiones físicas y cargas dosificadas sobre la pierna intervenida.

La recuperación se lleva adelante de manera individualizada y con control constante del área médica. En ese marco, el reencuentro con la pelota ocupa un lugar central, sobre todo en el plano anímico, mientras el proceso avanza a un ritmo que todavía demanda tiempo, constancia y cuidado. Aún quedan varios meses de preparación antes de pensar en el alta deportiva definitiva.

En Núñez resaltan que el presente del defensor es muy alentador y que no se registraron contratiempos en ninguna fase de la rehabilitación, un aspecto clave para planificar su regreso sin apuros. Gallardo, atento a cada paso de la evolución, entiende que contar con Pezzella al ciento por ciento sería un refuerzo de peso para la defensa en una temporada exigente y cargada de compromisos.