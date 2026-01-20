Emiliano Vecchio se ofreció a jugar gratis en San Lorenzo

“Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, expresó Vecchio. Lejos de reclamar un lugar asegurado, el futbolista propuso someterse a una prueba futbolística durante un mes para que el cuerpo técnico determine si está en condiciones. “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y, si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, afirmó en declaraciones al medio partidario Mundo Azulgrana.

El ofrecimiento aparece en un contexto particular para el Ciclón, que recientemente logró levantar las inhibiciones que le impedían incorporar refuerzos, una situación que comenzará a reflejarse formalmente ante la FIFA. Al mismo tiempo, Vecchio atraviesa un conflicto con Unión Española de Chile, club que lo había anunciado hace apenas tres semanas como refuerzo para la temporada 2026 de la Primera B.

Vecchio Central

En ese sentido, el entrenador del conjunto chileno, Gonzalo Villagra, explicó por qué el volante no fue convocado para un amistoso ante San Luis: “Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos”. En paralelo, en Chile se habla de una posible rescisión de contrato y desde el entorno del jugador cuestionaron el manejo dirigencial por problemas logísticos y falta de respuestas.

Con pasado destacado en Racing y Rosario Central, y tras su último paso por Defensores de Belgrano, Vecchio intenta abrir una puerta inesperada en Boedo, en medio de un mercado de pases atravesado por las urgencias económicas. Mientras su situación contractual en Chile sigue sin resolverse, el mediocampista dejó en claro su anhelo: tener la chance de demostrar, sin costo alguno para el club, que todavía puede aportar dentro de la cancha y cumplir el sueño de jugar en San Lorenzo.