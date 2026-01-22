En medio de la crisis, San Lorenzo arranca el campeonato con Lanús

Gasometro.jpg

San Lorenzo llega a este Torneo Apertura sumido en una grave crisis institucional luego de lo que fue la salida de Marcelo Moretti como presidente de la institución, principalmente por es escándalo de la cámara oculta en el que recibía 25 mil dólares de coima.

LBCZ0UTfU_870x580__1 La justicia procesó a Marcelo Moretti por administración fraudulenta

En este contexto, el presidente interino es Eduardo Constantini, quien fue electo durante una Asamblea Extraordinaria a fines de 2025.

Pese a su delicado momento institucional, los jugadores del “Ciclón” dieron la cara y sorprendieron, ya que consiguieron la clasificación a la Copa Sudamericana e incluso en el primer semestre del año habían estado muy cerca del título en el Torneo Apertura, donde cayeron frente a Platense.

Lanús viene de hacer una muy buena campaña en el 2025 llegando a 4tos de final del Torneo Clausura, semifinal de copa Argentina y ganando la Copa Sudamericana 2025.

AP25326847522473 Lanús jugará la Recopa Sudamericana tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por Diego Ceballo.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Fecha 1

San Lorenzo - Lanús

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Hora: 19. TV: TNT Sports Premium

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez, Nicolás Tripichio; Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.