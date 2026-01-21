Alexis Cuello, prioridad en Boca: nueva oferta y otros dos delanteros en carpeta

La negociación había quedado trabada tras el rechazo de la primera oferta, de 2,5 millones, y se tensó aún más luego de las declaraciones públicas del presidente azulgrana, Sergio Costantino, quien aseguró: "Cuello se va a quedar en San Lorenzo", sin embargo, esos dichos fueron previos al nuevo ofrecimiento de Boca, que ahora obliga al Cuervo a revisar su postura, ya que los montos se aproximan a lo que el club pretendía recibir en términos netos.

ssstwitter.com_1769032056022 La palabra de Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo.

En La Ribera consideran que Cuello es hoy la prioridad para reforzar el ataque, una zona golpeada por las lesiones de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel. Claudio Úbeda necesita variantes urgentes y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme entiende que el ex Almagro reúne características y el perfil que busca el cuerpo técnico.

En paralelo, Boca mantiene abiertas otras dos carpetas. Ángel Romero, libre tras su salida de Corinthians, volvió a entrar en escena y ya hubo contactos iniciales, aunque saben que se trata de una negociación compleja. El paraguayo es del gusto de Román y su situación contractual lo convierte en una oportunidad de mercado.

Más atrás aparece el nombre de Chimy Ávila, actualmente en Betis, quien dejó abierta la posibilidad de regresar al país. En el Xeneize creen que su llegada sería más viable en el mercado de mitad de año, aunque no descartan que el escenario pueda modificarse. Por ahora, todas las miradas están puestas en San Lorenzo y en la respuesta por Cuello, el nombre que Boca busca cerrar cuanto antes.