San Lorenzo rechazó la oferta de Boca por Alexis Cuello

El principal punto de conflicto está en los números, San Lorenzo pretende recibir 3 millones de dólares limpios por el porcentaje que posee del atacante de 25 años, una postura que ya había sido expuesta por Sergio Costantino, presidente de la Comisión Directiva transitoria. En línea con ese pedido, la dirigencia azulgrana consideró insuficiente la oferta presentada por Boca.

El Xeneize sabía de antemano la cifra que pedía el Ciclón, pero igualmente decidió avanzar con una propuesta menor como una forma de presionar a San Lorenzo, que atraviesa una compleja situación económica, sin embargo el propio Constantino aclaró unos días atrás: "No vamos a rematar a nadie". Tras el primer rechazo, todo indica que Boca mejorará la oferta.

En el plano deportivo, Cuello es una pieza clave en San Lorenzo y una alternativa que interesa en Boca, titular en los amistosos de pretemporada y referencia ofensiva en un plantel corto, hoy es inamovible para Damián Ayude. En el Xeneize, su llegada le daría mayor profundidad a un ataque golpeado por las lesiones, y a un plantel sin refuerzos hasta el momento luego de lo que fue la caída del pase de Marino Hinestroza.