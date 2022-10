¿Qué dijo la astróloga? ¿Seremos campeones tras 36 años? Lamentablemente, no. Su pronóstico es que el equipo capitaneado por Lionel Messi será subcampeón. No es una mala posición, es cierto, pero los argentinos queremos la Copa.

"No me gusta desdecirme en mi intuición. Puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones. Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera. Pero tengo algo como que 'ojo con Qatar', porque hay pálpitos que indican que se puede enrarecer", señaló.

Luego contó: “Tuve una oferta para hacer una publicidad de una cerveza en la que iba a pronosticar que íbamos a ganar el Mundial y la verdad la rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas”.

"Espero equivocarme, sería un orgullo si somos campeones, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina. Si no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde. Se vive un clima enrarecido y hay que ver qué pasa tras el certamen", añadió Squirru.

De esta manera, la astróloga no coincidió con el analista financiero Joachim Klemen, quien días atrás pronosticó que Argentina será campeón, venciendo a España en semifinales y a Inglaterra en el encuentro decisivo.

Más allá de lo que indiquen los astros o lo que digan los gráficos de los análisis técnicos, serán los jugadores lo que dirán su verdad en la cancha en noviembre y diciembre. Por las dudas: ¡Kiricocho!