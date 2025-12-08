Luis Suárez evalúa no continuar en Inter Miami

El delantero uruguayo, quien había llegado a Inter Miami en enero de 2024, está pensando en marcharse de Las Garzas después de haber perdido la titularidad en el equipo: disputó 14 minutos en los cuartos se final, 8' en la semifinal y ninguno en la final ante Whitecaps.

En este contexto, Suárez evalúa volver a ponerse la camiseta de Nacional, donde se formó y tuvo un breve paso en 2022. El Bolso disputará la Copa Libertadores 2026 y buscará volver a competir en el plano internacional.

image Suárez podría volver a Nacional de Montevideo.

Con 42 goles en 87 partidos en las Garzas, el nacido en Salto, que a fines de enero cumplirá 39, tuvo un ciclo brillante con goles, abrazos de festejo con Leo y títulos para la historia de la institución.

"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", puntualizó el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en diálogo con Agencia EFE.

Suárez, que jugó en las Inferiores de Nacional y es ídolo del club, había vuelto a la institución a mediados de 2022, después de rechazar una oferta de River porque había quedado eliminado de la Libertadores, para ponerse a punto para el Mundial de Qatar y allí disputó 16 encuentros, en los que marcó ocho tantos.

En su primera etapa, cuando debutó en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006, registró 48 partidos, con 12 goles y conquistó en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.

Más tarde, el Pistolero defendió los colores de Gremio y demostró su vigencia en una de las ligas más competitivas del mundo, ya que acumuló 26 anotaciones en 53 encuentros durante 2023.

Embed - Luis Suarez - All 25 Goals For Inter Miami

Ahora, después de haber pasado por la MLS y vuelto a ser compañero de la Pulga, con quien coincidió Barcelona, Suárez tendrá que definir dónde cerrará su trayectoria y Nacional aparece como uno de los candidatos.