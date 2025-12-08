Deportes |

Luis Suárez evalúa no continuar en Inter Miami

El delantero uruguayo está pensando en marcharse del club estadounidense por falta de minutos y Nacional aparece como una de las opciones para su futuro.

Lionel Messi podría perder en Inter Miami a un amigo y figura del equipo: Luis Suárez evalúa no renovar su contrato en el club estadounidense.

El delantero uruguayo, quien había llegado a Inter Miami en enero de 2024, está pensando en marcharse de Las Garzas después de haber perdido la titularidad en el equipo: disputó 14 minutos en los cuartos se final, 8' en la semifinal y ninguno en la final ante Whitecaps.

En este contexto, Suárez evalúa volver a ponerse la camiseta de Nacional, donde se formó y tuvo un breve paso en 2022. El Bolso disputará la Copa Libertadores 2026 y buscará volver a competir en el plano internacional.

image
Su&aacute;rez podr&iacute;a volver a Nacional de Montevideo.

Suárez podría volver a Nacional de Montevideo.

Con 42 goles en 87 partidos en las Garzas, el nacido en Salto, que a fines de enero cumplirá 39, tuvo un ciclo brillante con goles, abrazos de festejo con Leo y títulos para la historia de la institución.

"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", puntualizó el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en diálogo con Agencia EFE.

Suárez, que jugó en las Inferiores de Nacional y es ídolo del club, había vuelto a la institución a mediados de 2022, después de rechazar una oferta de River porque había quedado eliminado de la Libertadores, para ponerse a punto para el Mundial de Qatar y allí disputó 16 encuentros, en los que marcó ocho tantos.

ADEMÁS: Los jugadores que se van de Boca tras la eliminación y cómo se arma el plantel 2026

En su primera etapa, cuando debutó en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006, registró 48 partidos, con 12 goles y conquistó en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.

Más tarde, el Pistolero defendió los colores de Gremio y demostró su vigencia en una de las ligas más competitivas del mundo, ya que acumuló 26 anotaciones en 53 encuentros durante 2023.

Embed - Luis Suarez - All 25 Goals For Inter Miami

Ahora, después de haber pasado por la MLS y vuelto a ser compañero de la Pulga, con quien coincidió Barcelona, Suárez tendrá que definir dónde cerrará su trayectoria y Nacional aparece como uno de los candidatos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados