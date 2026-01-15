Lionel Messi en Newell's tras el Mundial 2026: el sueño de Orsi y Gómez

Orsi reconoció que sería “hermoso” que Messi pueda jugar en el club de sus amores y remarcó que harán todo lo que esté a su alcance para que eso suceda. Gómez fue en la misma línea y aseguró que la vuelta de Leo sería un sueño para Newell’s y para todo el fútbol argentino, por el impacto que tendría verlo recorrer las canchas del país.

orsi gomez La dupla fue elegida para dirigir a La Lepra en 2026.

Si bien aclararon que no existió ningún contacto con el capitán argentino, ambos coincidieron en que su regreso sería un acontecimiento histórico. La relación entre Messi y Newell’s es conocida: nacido en Rosario, surgió de las infantiles del club, pero con apenas 12 años se fue a Barcelona (que le pagaba el tratamiento hormonal que necesitaba) para continuar su formación y se convirtió en leyenda absoluta del club y del fútbol.

Después, cuando parecía que se retiraría en Barcelona, su carrera continuó con un paso breve por París Saint-Germain ante la decisión del Culé de dejarlo libre por problemas económicos y, desde 2023, su etapa en Inter Miami, donde recientemente logró el primer título de la MLS en la historia del club.

El propio Messi alimentó la ilusión en más de una oportunidad, ya que en 2023 contó que siempre tuvo la idea de jugar en Newell’s, sobre todo después de ser campeón del mundo. Y recordó que de chico iba a la cancha soñando con vestir esa camiseta. Con 38 años y el Mundial en el horizonte, Newell’s espera, mientras Orsi y Gómez se permiten soñar.