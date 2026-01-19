Cómo fue el encuentro de Yanina y Diego Latorre con Lionel Messi en Miami

La conductora de América TV llegó a Estados Unidos y sorprendió a todos al mostrar el encuentro que tuvo con el capitán de la Selección Argentina.

image

Todo ocurrió en el predio de Inter Miami, donde el rosarino los recibió con la indumentaria de entrenamiento del club y en ojotas. Yanina compartió un posteo en su Instagram y rápidamente se volvió viral.

"La emoción es total cuando lo ves! Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento! Es el uno adentro y fuera de la cancha!", expresó Yanina junto a las imágenes con Messi.

image

El exclusivo vino que toma Lionel Messi: cuánto cuesta y cómo comprarlo

Lionel Messi sorprendió al revelar que su bebida predilecta para las celebraciones y para "animarse a bailar" es el vino con Sprite.

Sin embargo, lejos de las versiones que circulaban, el capitán de la Selección Argentina elige para esta mezcla una pieza de su exclusiva línea personal: el Syrah de la "Lionel Collection".

La Pulga utiliza este tinto de alta gama, identificado por su elegante etiqueta blanca, para disfrutar de lo que él llama su "champagne cordobés" en la intimidad de su hogar o en los festejos del Inter Miami.

image

El vino que Messi elige mezclar con soda de lima-limón no es una etiqueta de supermercado, sino un producto de excelencia internacional:

Es producido por la bodega italo-suiza MM Winemaker, que cuenta con más de 500 premios internacionales. Aunque la sede está en Suiza, las uvas provienen de la tradicional región de Puglia, en el sur de Italia.

El valor por unidad ronda los $103.700, sin contar los impuestos adicionales por compra al exterior.