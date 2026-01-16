Rosario debate el Museo Messi ante el riesgo de perder el Macro de arte contemporáneo

La versión comenzó a circular luego de que la Municipalidad dejara trascender que los Silos Davis figuran entre las locaciones posibles para el tantas veces anunciado Museo Messi. Esa posibilidad puso en alerta a trabajadoras y trabajadores del Macro, artistas y gestores culturales, que temen por la pérdida de un espacio que logró consolidarse como referencia de la vanguardia artística nacional y regional.

La polémica escaló rápidamente del rumor a la asamblea permanente. Desde el gobierno provincial y el municipio confirmaron que avanzan en la planificación de un museo dedicado a la vida y obra del capitán de la selección argentina, con la mirada puesta en 2026 como fecha objetivo para concretar los acuerdos necesarios. Así lo expresó el secretario de Vinculación Institucional de la provincia, Julián Galdeano, en declaraciones a Radio 2, donde sostuvo que “este año es un punto neurálgico” para el desarrollo del proyecto.

Según la narrativa oficial, la iniciativa busca capitalizar la vigencia deportiva e internacional de Messi en un contexto marcado por el Mundial y por la realización de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario. El objetivo sería posicionar a la ciudad como la capital global de la “messimanía”, a través de un museo de estándares internacionales, con el respaldo de YPF (empresa que posee los derechos de imagen del jugador) y un esquema de financiamiento mixto con fuerte presencia de patrocinadores privados.

Desde Provincia y municipio aseguran que no se trataría de una simple exhibición de camisetas y trofeos, sino de una experiencia inmersiva, con realidad virtual, recreaciones de goles y momentos icónicos, y tecnología de última generación destinada a atraer turismo internacional y revitalizar el casco histórico de la ciudad.

En ese marco, Galdeano confirmó que existen dos locaciones bajo análisis en la franja costera. Una es la antigua casona de los Almacenes Rosental, en la bajada Sargento Cabral, frente a la ex Aduana, donde en los años ’90 funcionó el boliche Contrabando. La otra es el complejo de los Silos Davis, una de las postales más reconocidas del frente fluvial rosarino. Especialistas en museos deportivos ya habrían visitado ambos espacios para evaluar su potencial. Además, el plan integral incluye jerarquizar el denominado Circuito Messi en la zona sur de la ciudad, que conecta la casa natal del jugador en barrio Grandoli con el Museo del Deporte Santafesino.

El comunicado de los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario

Sin embargo, para amplios sectores de la comunidad cultural, la mención de los Silos Davis no es un detalle menor sino el eje del conflicto. Algunas voces interpretan el anuncio como un “globo de ensayo” para medir la reacción social ante la posible pérdida del Macro. Señalan que, a diferencia de los galpones Rosental, que requerirían una inversión mucho mayor, el Macro ya funciona como museo plenamente operativo en ese edificio.

La reacción no tardó en llegar. Trabajadoras y trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario difundieron un extenso comunicado en el que anunciaron el estado de asamblea permanente y movilización frente a las versiones periodísticas sobre el destino de los Silos Davis. En el texto aclaran que no se oponen a la creación de un museo dedicado a Messi y, de hecho, celebran la iniciativa.

“El problema es que estas acciones de crecimiento y desarrollo no deberían apoyarse en la pérdida de otros espacios culturales, en particular del museo de arte contemporáneo”, advierten. En ese sentido, remarcan que el Macro no es un edificio intercambiable, sino un proyecto cultural fundado en 2004, estrechamente ligado a la identidad de Rosario y a un momento histórico de fuerte inversión pública en cultura, vinculado al III Congreso Internacional de la Lengua Española.

El comunicado repasa el origen del museo, las gestiones políticas que lo hicieron posible durante las intendencias de Hermes Binner y Miguel Lifschitz, el rol de la Secretaría de Cultura y Educación y de la Fundación Castagnino, y destaca la generosidad de los artistas argentinos que cedieron obras a la colección pública por montos simbólicos. También subraya el carácter colectivo y ciudadano del patrimonio que hoy albergan los Silos Davis.

Para quienes integran el Macro, se trata no solo del museo de arte contemporáneo más importante del país, con una colección de referencia internacional, sino de una institución que marcó agenda en programas educativos, curatoriales, editoriales y de gestión patrimonial. Muchas de esas políticas, señalan, fueron luego replicadas por otros museos de la ciudad, como el Castagnino, el Museo de la Memoria o el Estévez, conformando un ecosistema cultural que excede ampliamente al edificio.

La preocupación se profundiza en un contexto nacional que describen como de progresivo vaciamiento de la cultura y en el que el Macro ya viene sufriendo una reducción de personal y de capacidad operativa. “Queremos tener los mejores museos del país. Queremos un museo de Messi, pero no a costa de debilitar las instituciones que la comunidad artística y la ciudadanía de Rosario han construido con tanta creatividad, trabajo y compromiso”, concluye el comunicado.