Fútbol |

Todos los jugadores que se van de Boca tras la eliminación ante Racing y cómo se arma el plantel para el 2026

El Xeneize cerró la temporada con la caída en semifinal del Torneo Clausura y varios referentes y nombres históricos del plantel no continuarán mientras se define el proyecto para el próximo año, con la Libertadores en el horizonte.

La caída de Boca en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing, que cerró otro año sin títulos y golpes duros, pero con clasificación directa a la Copa Libertadores, generó un temblor puertas adentro y aceleró decisiones que ya venían gestándose. Juan Román Riquelme tiene definido que varios futbolistas no continuarán en 2026 y el recambio será profundo.

ADEMÁS: Úbeda explicó el cambio de Zeballos y habló de su futuro en Boca

La primera certeza pasa por por Cristian Lema, quien quedará libre al finalizar su contrato a fin de diciembre pero está relegado desde su lesión en 2024 y no volvió a tener continuidad. Otro nombre que cierra su ciclo es Frank Fabra, que no renovará tras diez años en el club, apenas sumó cuatro partidos en 2025 y todo indica que volverá a su país. Algo similar ocurre con Ignacio Miramón, a préstamo desde Gimnasia, y Boca no efectuará su compra tras un semestre con poca participación.

riquelme
Riquelme ya analiza su próximo mercado de pases como presidente azul y oro.

Riquelme ya analiza su próximo mercado de pases como presidente azul y oro.

Entre las dudas aparece Javier García, que termina contrato y aún no resolvió si seguirá como arquero o si se sumará al club en otro rol. Además, hay jugadores que podrían emigrar según el nuevo entrenador, como el caso de los dos laterales derechos, Luis Advíncula y Lucas Blondel; también Leandro Brey, en busca de minutos; Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, con futuro a evaluar; Exequiel Zeballos, que tiene pendiente su renovación para 2026; y Edinson Cavani, que definirá si continúa con la mira en la Copa Libertadores.

ADEMÁS: Maravilla Martínez volvió al gol ante Boca: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Mientras se ordenan las salidas, la dirigencia ya mira hacia adelante. La prioridad para el 2026 será reforzar la delantera, aunque todavía no hay nombres concretos. El próximo mercado marcará el inicio de una reconstrucción profunda en el plantel.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados