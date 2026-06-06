Malas noticias para Scaloni: Leonardo Balerdi quedó fuera del Mundial 2026 por lesión

El exBoca, de 27 años, venía de sumar continuidad en el ciclo y había sido titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial: ante Perú, Chile y Ecuador. En total, acumula 11 presencias con la camiseta argentina

Scaloni analiza quién ocupará el lugar vacante

Tras confirmarse la baja de Balerdi, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni comenzó a evaluar las distintas alternativas para completar la lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Entre los principales candidatos aparecen Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo, todos incluidos en la lista preliminar de 55 jugadores presentada por la AFA. Además, tampoco se descarta que el reemplazante sea un lateral, como Agustín Giay o Nicolás Capaldo, quienes forman parte de la concentración en territorio estadounidense.

Martínez Quarta surge como uno de los nombres con mayores posibilidades debido a su experiencia en el seleccionado y a que ya había sido convocado en marzo cuando Balerdi se perdió una gira de amistosos por otra lesión muscular. El actual capitán de River fue campeón de América con la Albiceleste y conoce el funcionamiento del ciclo encabezado por Scaloni.

Por su parte, Senesi también aparece como una alternativa firme gracias a su presente en Europa, aunque su condición de defensor zurdo podría influir en la decisión final. Otra variante que analiza el entrenador es sumar un lateral y utilizar a Facundo Medina como opción para desempeñarse como marcador central durante el torneo.

Senesi y Martinez Cuarta Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta aparecen como los principales candidatos para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

La determinación final se tomará luego de los amistosos ante Honduras e Islandia, los últimos compromisos de preparación antes del inicio del Mundial. Scaloni ya había advertido días atrás que ningún futbolista sería incluido si no llegaba en condiciones físicas óptimas para competir.

"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera", había señalado el entrenador al referirse al estado físico de varios jugadores que trabajaban de manera diferenciada.

Mientras tanto, la Selección Argentina continúa su puesta a punto en Estados Unidos con la mira puesta en el debut del 16 de junio ante Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania en Dallas.