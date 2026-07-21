Boca avanzó por un delantero que ya le marcó a River y hasta se burló del Monumental

Romero arrancó su carrera en Talleres, donde no pudo asentarse con cuatro goles en 44 partidos. Por eso, fue cedido a préstamo a La Calera de Chile (7 goles en 11 presentaciones) y a Tigre, donde encontró su lugar en el mundo. Lleva 16 goles y varias asistencias en 40 partidos en el club, que decidió comprar el 100% de su ficha a cambio de dos millones de dólares. Sus números en 2026 lo dicen todo: 11 gritos en 19 encuentros.