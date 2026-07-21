Boca avanzó por un delantero que ya le marcó a River y hasta se burló del Monumental

El Xeneize le preguntó condiciones a Tigre para quedarse con el pase de David Romero, el goleador de 23 años que tuvo un gran primer semestre de año, donde le anotó al Millonario.
Ante la lesión de Adam Bareiro y el bajo rendimiento de Milton Giménez, Boca preguntó condiciones por un centrodelantero del fútbol argentino: David Romero. El goleador de 23 años, de gran rendimiento en el primer semestre con la camiseta de Tigre, es el objetivo de Juan Román Riquelme.
Romero arrancó su carrera en Talleres, donde no pudo asentarse con cuatro goles en 44 partidos. Por eso, fue cedido a préstamo a La Calera de Chile (7 goles en 11 presentaciones) y a Tigre, donde encontró su lugar en el mundo. Lleva 16 goles y varias asistencias en 40 partidos en el club, que decidió comprar el 100% de su ficha a cambio de dos millones de dólares. Sus números en 2026 lo dicen todo: 11 gritos en 19 encuentros.
Romero brilló frente a River en febrero de este año, en la goleada 4 a 1 de Tigre en el Monumental: anotó un gol y repartió dos asistencias. Además, el 9 se volvió viral por un accionar en el banco de suplentes cuando ya había sido reemplazado. Con una sonrisa en la cara, le dijo a sus compañeros sobre los hinchas locales: "Se van, se van".
Boca no es el único interesado en Romero: clubes de Italia y Arabia Saudita habrían también preguntado condiciones por el delantero. Por otra parte, Tigre no daría al delantero por menos de ocho millones de dólares y le gustaría conservar un porcentaje por una futura venta del futbolista.
El Xeneize ya presentó a Sebastián Villa y Álvaro Montero como refuerzos de este mercado de pases, el primero de la segunda etapa de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de la institución. Ahora, podría sumarse Romero y sino la dirigencia apuntará a otro delantero.
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