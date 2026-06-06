La Selección Argentina se prueba ante Honduras: a qué hora juega el amistoso

La Scaloneta afrontará este sábado su primer compromiso preparatorio rumbo al Mundial. El partido se disputará en Texas y podrá verse por TV y streaming.
La Selección Argentina disputará este sábado su primer amistoso previo al Mundial 2026, al enfrentar a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. El encuentro comenzará a las 21 (hora de nuestro país) y marcará el inicio de la etapa final de preparación para la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni realiza su puesta a punto en Kansas City, el lugar elegido como base durante la Copa del Mundo. El compromiso frente a Honduras servirá para que el seleccionado siga ajustando detalles tácticos y evalúe el estado físico de varios futbolistas que llegan con distintas molestias.
Será también la primera oportunidad para que el entrenador observe a sus futbolistas en competencia desde el inicio de la concentración mundialista. La intención del cuerpo técnico es darles minutos a los jugadores que se encuentran en plenitud física, mientras que aquellos que arrastran problemas musculares o lesiones serán preservados para evitar riesgos innecesarios.
Del otro lado estará una Honduras que no logró clasificarse al Mundial tras finalizar detrás de Haití en su grupo eliminatorio. El equipo centroamericano atraviesa una etapa de renovación y tomará este compromiso para sumar experiencia ante uno de los seleccionados más fuertes del planeta.
La Argentina, además, domina ampliamente el historial entre ambos equipos. En diez enfrentamientos disputados, la Albiceleste acumula ocho victorias y dos empates, mientras que Honduras nunca logró imponerse.
Scaloni no podrá contar con varias figuras para este primer ensayo. Entre las ausencias más importantes aparece Lionel Messi, quien será preservado para continuar con su recuperación física y llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.
Tampoco estarán Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha; Julián Álvarez, Nicolás González y Nico Paz, que continúan realizando trabajos diferenciados. Además, algunos futbolistas que vienen arrastrando molestias, como Cristian Romero y Leandro Paredes, no serían exigidos.
Ante este panorama, el entrenador aprovechará para observar variantes y darles oportunidades a varios jugadores que buscan ganarse un lugar en la consideración de cara a la Copa del Mundo.
Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Medina.
Después de la prueba frente a Honduras, la Selección continuará con su preparación y afrontará un segundo compromiso amistoso ante Islandia el próximo martes 9 de junio. Luego regresará a Kansas City para enfocarse de lleno en el estreno mundialista.
El debut en la Copa del Mundo será el 16 de junio ante Argelia. Más adelante enfrentará a Austria el 22 y a Jordania el 27, con el objetivo de avanzar a los octavos de final y comenzar la defensa del título obtenido en Qatar.