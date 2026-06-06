La Selección Argentina se prueba ante Honduras: a qué hora juega el amistoso

Del otro lado estará una Honduras que no logró clasificarse al Mundial tras finalizar detrás de Haití en su grupo eliminatorio. El equipo centroamericano atraviesa una etapa de renovación y tomará este compromiso para sumar experiencia ante uno de los seleccionados más fuertes del planeta.

La Argentina, además, domina ampliamente el historial entre ambos equipos. En diez enfrentamientos disputados, la Albiceleste acumula ocho victorias y dos empates, mientras que Honduras nunca logró imponerse.

Bajas y jugadores en recuperación

Scaloni no podrá contar con varias figuras para este primer ensayo. Entre las ausencias más importantes aparece Lionel Messi, quien será preservado para continuar con su recuperación física y llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

Tampoco estarán Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha; Julián Álvarez, Nicolás González y Nico Paz, que continúan realizando trabajos diferenciados. Además, algunos futbolistas que vienen arrastrando molestias, como Cristian Romero y Leandro Paredes, no serían exigidos.

Ante este panorama, el entrenador aprovechará para observar variantes y darles oportunidades a varios jugadores que buscan ganarse un lugar en la consideración de cara a la Copa del Mundo.

Probables formaciones

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Medina.

Argentina vs. Honduras: horario, TV y streaming

Fecha: sábado 6 de junio de 2026.

sábado 6 de junio de 2026. Hora: 21:00 (Argentina).

21:00 (Argentina). Estadio: Kyle Field, Texas.

Kyle Field, Texas. TV: TyC Sports, Telefe y LPF Play.

TyC Sports, Telefe y LPF Play. Streaming: TyC Sports Play y LPF Play.

Cómo sigue el camino de Argentina

Después de la prueba frente a Honduras, la Selección continuará con su preparación y afrontará un segundo compromiso amistoso ante Islandia el próximo martes 9 de junio. Luego regresará a Kansas City para enfocarse de lleno en el estreno mundialista.

El debut en la Copa del Mundo será el 16 de junio ante Argelia. Más adelante enfrentará a Austria el 22 y a Jordania el 27, con el objetivo de avanzar a los octavos de final y comenzar la defensa del título obtenido en Qatar.