San Lorenzo dejó escapar la victoria y Sarmiento sueña con la clasificación

El encuentro comenzó de manera inmejorable para el conjunto local. Apenas transcurrido un minuto, Alexis Cuello armó una jugada individual por la izquierda y dejó la pelota servida para Nicolás Tripichio, que definió dentro del área para el 1-0 inicial. Con la ventaja temprana, San Lorenzo controló la posesión, presionó alto y generó varias situaciones claras. Una de las más peligrosas llegó a los 25 minutos, cuando un tiro libre de Ezequiel Cerutti pasó a centímetros del palo.

Pese al dominio territorial y las chances desperdiciadas, el equipo de Boedo no consiguió aumentar la diferencia. La visita, por su parte, tuvo un primer tiempo friccionado, repleto de infracciones y amonestaciones, y encima perdió por lesión a Daniel Herrera, reemplazado por Nery Domínguez.

San Lorenzo

San Lorenzo no lo liquidó

En el complemento, San Lorenzo pudo liquidarlo. A los 52, Cuello quedó frente al arco pero definió desviado. Esa falta de contundencia mantuvo vivo a Sarmiento, que lentamente fue adelantándose en el campo. Sin embargo, el panorama parecía complicarse para los de Junín a los 28 minutos, cuando Renzo Orihuela vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.

Aun así, el conjunto de Facundo Sava no se rindió. Sobre el final, Altamirano evitó el empate con un atajadón ante un cabezazo que parecía gol. Pero en tiempo de descuento, un rebote tras un córner cayó en los pies de Carlos Villalba, que sacó un derechazo seco desde afuera del área para sellar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, San Lorenzo quedó quinto en la Zona B con 24 puntos y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Sarmiento, octavo con 20 unidades, dependerá ahora de que Gimnasia La Plata no le gane el lunes a Platense para meterse entre los ocho mejores del Clausura.

El Verde festejó un empate que vale como triunfo; el Ciclón lamentó una oportunidad de oro perdida.

Sïntesis del partido:

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Elías Báez, Gastón Hernández, Daniel Herrera, Ezequiel Herrera; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Alex Vigo; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Franco Frías e Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 2m. Nicolás Tripichio (SL).

Gol en el segundo tiempo: 53m. Carlos Villalba (S).

Cambio en el primer tiempo: 34m. Nery Domínguez por Daniel Herrera (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Lucas Pratto por Franco Frías, Yair Arismendi por Joel Godoy y Carlos Villalba por Jonatan Gómez (S), 16m. Reali por Agustín Ladstatter y Juan Cruz Rattalino por Nicolás Tripichio (SL) y Joaquín Ardaiz por Leandro Suhr (S), 30m. Emanuel Cecchini por Federico Gulli y Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SL) y 42m. Brandon Márquez por Jhon Rentería (S).

Incidencia en el segundo tiempo: 28m. expulsado Renzo Orihuela (S).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Juan Pablo Loustau.