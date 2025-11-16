Independiente ganó y se aferra a un milagro para entrar a la Sudamericana

El único tanto de la tarde llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando el delantero paraguayo conectó de cabeza un preciso centro de Facundo Zabala. El gol premió un arranque furioso de Independiente, que puso bajo presión permanente a un Central repleto de suplentes. La decisión del técnico Ariel Holan de cuidar a sus titulares se explica por su situación privilegiada: el Canalla ya tenía asegurado el primer puesto de la Zona B, la clasificación a los playoffs y el boleto para la próxima Copa Libertadores.

Independiente, en cambio, llegó a la última fecha sin chances de avanzar de fase, pero con una remontada notable: tras cortar una racha de 15 partidos sin ganar, encadenó ahora cuatro victorias consecutivas que modificaron por completo su imagen competitiva. El equipo de Quinteros mostró intensidad, orden y pasajes de buen fútbol, algo impensado en el pésimo inicio del torneo.

Rosario Central más activo

El complemento ofreció una historia distinta. Central, mucho más activo, generó situaciones claras para empatar y estuvo cerca de mantener su invicto en el Clausura. Pero allí apareció una de las figuras del Rojo: el arquero Rodrigo Rey, decisivo con atajadas determinantes que sostuvieron la ventaja y terminaron de sellar el triunfo.

El cierre del encuentro dejó un momento caliente: la expulsión de Rodrigo Fernández Cedrés en Independiente y de Ignacio Malcorra en Central. En el caso del mediocampista canalla, podría perderse el debut en los octavos de final de los playoffs.

Más allá del triunfo, la atención en Avellaneda está puesta en la tabla anual. Para que Independiente logre clasificarse a la Sudamericana necesita una combinación compleja: primero, que Huracán no derrote este lunes a Barracas Central; además, que Lanús se consagre campeón de la Copa Sudamericana; y finalmente, que el título del Clausura quede en manos de un equipo ubicado por encima del Rojo en la tabla acumulada. Una ecuación difícil, pero aún abierta.

El Rojo, que este año fue eliminado de la Sudamericana en octavos de final ante Universidad de Chile tras los incidentes en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, se aferra a la posibilidad de revancha. Con un equipo que encontró funcionamiento sobre el cierre del torneo y un Quinteros que logró enderezar el rumbo, la ilusión internacional -por remota que sea- vale como impulso para un 2026 en el que Independiente buscará recuperar protagonismo.

Síntesis del partido:

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Giménez, Juan Komar, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi; Federico Navarro, Ignacio Malcorra, Santiago López, Francesco Lo Celso, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Gol en el primer tiempo: 28m. Gabriel Ávalos (I)

Incidentes después del partido: expulsados Rodrigo Fernández Cedrés (I) e Ignacio Malcorra (RC) por una pelea.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gaspar Duarte por Santiago López y Tomás O´Connor por Francesco Lo Celso (RC), 18m. Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (RC), 20m. Pablo Galdames por Luciano Cabral, Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos, Diego Tarzia por Matías Abaldo (I), 25m. Federico Vera por Leonardo Godoy (I), 30m. Nicolás Freire por Kevin Lomónaco (I) y Maximiliano Lovera por Federico Navarro y Agustín Modica por Enzo Copetti (RC).

Incidencias en el segundo tiempo: expulsados Fernández Cedrés (I) y Malcorra (RC) cuando ya había finalizado el partido.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.