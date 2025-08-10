Marceo Gallardo, en 10 frases: la lesión de Pezzella, el nivel de Armani y el duelo por la Copa Libertadores

El DT de River analizó el empate contra Independiente 0 a 0. Rescató el punto, pero no se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo. Se mostró preocupado por Pezzella, que salió con dolor en su rodilla izquierda.
Después del empate contra Independiente 0 a 0, el DT Marcelo Gallardo hizo un análisis sobre el rendimiento de River. Su mirada se posó en diversas cuestiones, entre ellas la lesión de Germán Pezzella -salió con dolor en su rodilla izquierda-, el nivel de Franco Armani para sostener el resultado y el duelo del próximo jueves contra Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Aquí, un repaso de las 10 frases destacadas de Gallardo en Avellaneda:
1. “El punto fue lo único destacable de la noche”.
2. "No hicimos lo que nosotros queríamos hacer ante un Independiente que tenía una energía diferente en el juego y por momentos fue superior. Por suerte, tenemos un gran arquero como Armani”.
3. "Veremos qué pasó con Pezzella. En principio voy a ser cauto para esperar los resultados del estudio que se va a hacer el domingo. Suponemos que es de gravedad”.
4. “Son varios los lesionados en el plantel. Tenemos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. Ya teníamos las de Martínez Quarta, Driussi y Salas, que están en el proceso de recuperación".
5. "Portillo se recuperó de la dolencia con la que vino y buscamos su mejor puesta a punto. Lo queremos poner bien para cuando le toque jugar".
6. "Lo saqué a Enzo Pérez ara que no sufra el desgaste del partido, teniendo en cuenta también lo que viene".
7. "Driussi todavía no se siente cómodo en la exigencia y veremos cómo sigue evolucionando. No nos sirve que llegue con alguna incomodidad. Esperaremos el tiempo que sea necesario".
8. “Tenemos que ir a hacer un buen partido el jueves en Paraguay, mejorando mucho lo que fue el desempeño contra Independiente".
9. “Tuve un cruce con el árbitro Sampaio en el pasado, pero ya quedó atrás. Yo estoy más reflexivo y tranquilo, y espero que del otro lado haya pasado lo mismo".
10. “La serie contra Libertad va a ser difícil, como toda serie de Copa Libertadores. Es un equipo que va a intentar ganar en su estadio y con su gente".