Mariano Navone gritó campeón en Bucarest y logró su primer título ATP

Este logro se enmarca en un hecho inédito para el tenis de nuestro país. Por primera vez, tres argentinos llegaron a finales de torneos ATP de manera simultánea durante el mismo fin de semana: Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston.

navonecampeon3 Gracias al título, Navone saltará al 42º lugar en el ranking de la ATP.

El de 9 de Julio acumula diez triunfos en sus últimos 11 partidos tras ganar también el Challenger de Punta Cana. Con este trofeo, Navone suma una nueva ciudad a su lista de éxitos profesionales, que ya cuenta con títulos en lugares como Polonia, Alemania, Perú, Bolivia, Italia y ahora Rumania.

Finalmente, el bonaerense logró saldar su deuda en las finales del circuito grande y demostró estar a la altura de las expectativas. Con este triunfo, no solo escala posiciones en la clasificación mundial, sino que también reafirma su crecimiento tras haber superado las dificultades físicas que lo habían alejado de los primeros planos meses atrás.