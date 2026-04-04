Argentinos en racha: tres finalistas en la temporada de polvo de ladrillo

Mariano Navone jugará la final en Bucarest, Román Burruchaga la definición en Houston y Marco Trungelliti buscará el título en el ATP 250 de Marakech.
El tenis argentino atraviesa una semana de alto impacto en el circuito ATP, con tres jugadores instalados en finales de torneos 250 en distintas partes del mundo. Mariano Navone en Bucarest, Román Burruchaga en Houston y Marco Trungelliti en Marrakech lideran una producción destacada, mientras que Camilo Ugo Carabelli quedó en las puertas de otra definición.
Mariano Navone volvió a meterse en una final ATP tras superar un partido límite ante Botic Van de Zandschulp por 5-7, 7-6 (3) y 7-5, luego de tres horas y media de juego. El argentino levantó dos match points en el segundo set y sostuvo una batalla física hasta el cierre.
“Ha sido un partido de muchos altibajos. Estuve cerca de perder pero seguí luchando”, señaló tras el encuentro. Con este resultado, Navone regresará al Top 50 (46°) y disputará su tercera final en el circuito, tras Río de Janeiro y Bucarest 2024. Llega con diez triunfos en sus últimos 11 partidos y con el título reciente en el Challenger de Punta Cana junto a su nuevo entrenador, Alberto Mancini. Su rival será el español Dani Mérida.
Román Burruchaga alcanzó su primera final ATP tras una actuación sin fisuras ante Thiago Tirante, a quien venció por 6-1 y 6-1 en poco más de una hora. El argentino quebró cinco veces el saque de su rival y no concedió oportunidades de break, ni siquiera puntos con su primer servicio.
El jugador de 25 años, actual 77° del ranking, ya aseguró un salto de 16 posiciones para ubicarse en el puesto 61 en vivo. En la final buscará su primer título ATP ante un local, que saldrá del duelo entre Frances Tiafoe y Tommy Paul.
Marco Trungelliti completó una de las mejores semanas de su carrera al vencer a Luciano Darderi por 6-4 y 7-6 (2) y clasificarse a su primera final ATP. A los 36 años, se convirtió en el jugador más longevo en alcanzar por primera vez una definición en el circuito.
El santiagueño, que esta semana ocupa el puesto 117 del ranking, será al menos 75° ATP y ya había asegurado su ingreso al Top 100, siendo el debutante de mayor edad desde 1975. Además, logró la mejor victoria de su carrera al superar al 19° del mundo en este torneo. En la final enfrentará al español Rafael Jódar.
Camilo Ugo Carabelli no logró avanzar a la final en Marrakech tras caer ante Rafael Jódar por 6-2 y 6-1. "El Brujo" no pudo sostener la intensidad tras su exigente partido previo y fue superado por un rival que no enfrentó situaciones de quiebre y mantuvo un alto nivel durante todo el encuentro.
Más allá de la derrota, el balance es positivo: alcanzó las semifinales y escalará al puesto 61 del ranking (+6). Jódar, por su parte, disputará la final ante Trungelliti en un cruce que mantendrá presencia argentina en la definición del torneo.
comentar