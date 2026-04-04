Argentinos en racha: tres finalistas en la temporada de polvo de ladrillo

Embed ¡EL DUELO DE ARGENTINOS FUE PARA BURRU!



Román Burruchaga derrotó a Thiago Tirante por ¡6-1 y 6-1! para avanzar a la FINAL del ATP 250 de Houston.

pic.twitter.com/UyzDyCqGad — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 4, 2026

El jugador de 25 años, actual 77° del ranking, ya aseguró un salto de 16 posiciones para ubicarse en el puesto 61 en vivo. En la final buscará su primer título ATP ante un local, que saldrá del duelo entre Frances Tiafoe y Tommy Paul.

Marco Trungelliti, semana histórica y final en Marrakech

HFFDQEia8AAEXMK Marco Trungelliti, finalista en Marrakech.

Marco Trungelliti completó una de las mejores semanas de su carrera al vencer a Luciano Darderi por 6-4 y 7-6 (2) y clasificarse a su primera final ATP. A los 36 años, se convirtió en el jugador más longevo en alcanzar por primera vez una definición en el circuito.

El santiagueño, que esta semana ocupa el puesto 117 del ranking, será al menos 75° ATP y ya había asegurado su ingreso al Top 100, siendo el debutante de mayor edad desde 1975. Además, logró la mejor victoria de su carrera al superar al 19° del mundo en este torneo. En la final enfrentará al español Rafael Jódar.

Ugo Carabelli se quedó en la semifinal en Marrakech

uGO CARABELLI

Camilo Ugo Carabelli no logró avanzar a la final en Marrakech tras caer ante Rafael Jódar por 6-2 y 6-1. "El Brujo" no pudo sostener la intensidad tras su exigente partido previo y fue superado por un rival que no enfrentó situaciones de quiebre y mantuvo un alto nivel durante todo el encuentro.

Más allá de la derrota, el balance es positivo: alcanzó las semifinales y escalará al puesto 61 del ranking (+6). Jódar, por su parte, disputará la final ante Trungelliti en un cruce que mantendrá presencia argentina en la definición del torneo.