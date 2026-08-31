Mariano Navone hizo historia: derrotó a Djokovic en cinco sets y avanzó en el US Open

Navone llegó al certamen estadounidense después de completar una destacada temporada, en la que conquistó el ATP 250 de Bucarest, fue finalista en Ginebra y logró importantes victorias sobre superficie dura en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Por su parte, la inesperada eliminación de Djokovic puso fin a su ilusión de conquistar otro título de Grand Slam. El serbio, pese a no haber obtenido trofeos en los últimos meses, venía de alcanzar la final del Abierto de Australia y las semifinales de Wimbledon.