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Mariano Navone hizo historia: derrotó a Djokovic en cinco sets y avanzó en el US Open

El argentino protagonizó una histórica remontada ante el serbio y se impuso en un emocionante partido para avanzar a la segunda ronda.

Mariano Navone protagonizó una de las grandes sorpresas del US Open al imponerse sobre Novak Djokovic en un apasionante partido de cinco sets. El argentino se quedó con el triunfo por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Ubicado en el puesto 47 del ranking mundial, Navone consiguió remontar un encuentro adverso ante Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam y actual quinto del escalafón ATP.

La victoria en el estadio Arthur Ashe le permitió al tenista oriundo de Nueve de Julio avanzar a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

Navone llegó al certamen estadounidense después de completar una destacada temporada, en la que conquistó el ATP 250 de Bucarest, fue finalista en Ginebra y logró importantes victorias sobre superficie dura en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Por su parte, la inesperada eliminación de Djokovic puso fin a su ilusión de conquistar otro título de Grand Slam. El serbio, pese a no haber obtenido trofeos en los últimos meses, venía de alcanzar la final del Abierto de Australia y las semifinales de Wimbledon.

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