El capitán de la Selección Argentina se mostró junto a sus hijos con la nueva camiseta del Unió Esportiva Cornellá, club de la quinta división de España que adquirió hace unos meses.
Lionel Messi posó con sus hijos con la camiseta de un misterioso club para muchos fanáticos del fútbol en una foto que se volvió viral en las redes sociales. Leo se mostró a pura sonrisa con sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo vistiendo esta curiosa pilcha después de brillar en el 7 a 1 a Montreal Impact en la MLS donde hizo un póker de goles.
Messi modeló la nueva camiseta titular del Unió Esportiva Cornellá, el equipo de la quinta división de España que adquirió hace unos meses y se preparara para una nueva temporada. El club catalán que milita en Tercera RFEF fue el encargado de postear la foto en Instagram, con la leyenda en inglés, catalán y español: "@leomessi y su familia ya están listos para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo la verde como Leo y con ganas de que arranque nuestro gran reto. ¡Vamos, @uecornella!".
La casaca para la temporada 2026/27 es marca adidas y se puede conseguir en la tienda oficial del equipo español. La verde con la que posó Messi cuesta 49,99 euros. Y si querés comprarla con el 10 y el apellido de Messi, hay que desembolsar 54,99 euros (el modelo niños sale 44,99 y 49,99 respectivamente).
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