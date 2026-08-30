Messi posó con sus hijos con la camiseta de un misterioso club para muchos

Messi modeló la nueva camiseta titular del Unió Esportiva Cornellá, el equipo de la quinta división de España que adquirió hace unos meses y se preparara para una nueva temporada. El club catalán que milita en Tercera RFEF fue el encargado de postear la foto en Instagram, con la leyenda en inglés, catalán y español: "@leomessi y su familia ya están listos para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo la verde como Leo y con ganas de que arranque nuestro gran reto. ¡Vamos, @uecornella!".